Am Bahnhof Plochingen ist das Chaos ausgeblieben

1 Am Plochinger Bahnhof sind die Bahnsteige am Montag gespenstisch leer. Foto: Dominic Berner

Seit Montagmorgen streiken die Mitglieder der Lokführergewerkschaft GDL. Am bedeutendsten Bahnhof des Kreises, in Plochingen, haben sich die Reisenden jedoch darauf eingestellt.

Plochingen - Das Chaos scheint ausgeblieben zu sein am Bahnhof in Plochingen. „Die Leute haben sich wahrscheinlich schon auf den Streik eingestellt“, vermutet ein Angestellter der Bahn. Von Montagmorgen an hat die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) zum Streik aufgerufen, etliche Mitglieder sind dem Ruf gefolgt. Die Folge: zahlreiche Zugausfälle und -verspätungen. Auch der Landkreis Esslingen ist betroffen.