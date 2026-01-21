Gazi-Stadion auf der Waldau: Kickers würden finanziell von Auftritten der VfB-Frauen profitieren

Kickers würden finanziell von Auftritten der VfB-Frauen profitieren

1 Im Gazi-Stadion auf der Waldau werden ab Sommer wohl auch Spiele der Frauenfußball-Bundesliga über die Bühne gehen. Foto: Pressefoto Baumann

Noch ist es nicht amtlich, doch jeder rechnet in der kommenden Saison mit Bundesliga-Heimspielen der VfB-Frauen im Gazi-Stadion. Finanziell fällt für Hauptnutzer Kickers etwas ab.











Daniela Klein hält sich noch etwas bedeckt: „Wir sind in Gesprächen und dabei, die Rahmenbedingungen abzustecken“, sagt die Leiterin des Amts für Sport und Bewegung der Stadt Stuttgart. Es geht um das Thema Gazi-Stadion und dabei um die Frage: Welches Team neben dem Fußball-Regionalligisten Stuttgarter Kickers trägt in der kommenden Saison auf der Waldau seine Heimspiele aus?