Gazi-Stadion auf der Waldau: Kickers würden finanziell von Auftritten der VfB-Frauen profitieren
1
Im Gazi-Stadion auf der Waldau werden ab Sommer wohl auch Spiele der Frauenfußball-Bundesliga über die Bühne gehen. Foto: Pressefoto Baumann

Noch ist es nicht amtlich, doch jeder rechnet in der kommenden Saison mit Bundesliga-Heimspielen der VfB-Frauen im Gazi-Stadion. Finanziell fällt für Hauptnutzer Kickers etwas ab.

Daniela Klein hält sich noch etwas bedeckt: „Wir sind in Gesprächen und dabei, die Rahmenbedingungen abzustecken“, sagt die Leiterin des Amts für Sport und Bewegung der Stadt Stuttgart. Es geht um das Thema Gazi-Stadion und dabei um die Frage: Welches Team neben dem Fußball-Regionalligisten Stuttgarter Kickers trägt in der kommenden Saison auf der Waldau seine Heimspiele aus?

Weiterlesen mit

Unsere Abo-Empfehlungen

Von hier, für die Region,
über die Welt.

Flex-Abo
pro Woche  2,00 € Im 1. Jahr vergünstigt lesen, flexibel kündbar.* Im 1. Jahr vergünstigt, flexibel kündbar.*
»
-55 %
Jahres-Abo
pro Woche  1,25 € 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.* 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.*
»
Probe-Abo
pro Woche  0,25 € 4 Wochen lang testen.* 4 Wochen lang testen.*
»
*anschließend 10,99 € mtl.
  • Exklusive Artikel, Serien und Abovorteile genießen
  • Zugriff auf alle Inhalte der EZ im Web
*anschließend 10,99 € mtl.
Als führende Tageszeitung in der Region, berichtet die Eßlinger Zeitung umfassend und kompetent über das Geschehen in der Welt und die bewegenden Geschichten vor Ihrer Haustür. Mit unserem EZ Plus Abo haben Sie von überall, rund um die Uhr Zugriff auf alle exklusiven redaktionellen Inhalte auf www.esslinger-zeitung.de.