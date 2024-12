Gazastreifen: UN: Bewaffnete Banden plündern im Gazastreifen

Grönland und Panama-Kanal Trump sieht Besitz durch die USA als „absolut notwendig“ an

Schon in seiner ersten Amtszeit wollte Trump die zu Dänemark gehörende Insel kaufen. Nun bringt er Grönland erneut ins Spiel. Und auch den Panama-Kanal in Mittelamerika will er künftig kontrollieren.