Gazakrieg: Palästinenser: 21 Tote bei israelischem Angriff in Gaza

Palästinenser: 21 Tote bei israelischem Angriff in Gaza

1 Bei einem israelischen Angriff auf ein Wohnhaus in dem Flüchtlingsviertel Nuseirat wurden nach palästinensischen Angaben mindestens 21 Menschen getötet. Foto: Omar Ashtawy Apaimages/APA Images via ZUMA Press Wire/dpa

Israel setzt seine Angriffe gegen die Hamas im Gazastreifen fort. Dabei werden immer wieder auch viele Zivilisten getötet.











Gaza/Tel Aviv - Die israelische Armee hat nach palästinensischen Angaben bei einem Angriff im Gazastreifen 21 Menschen getötet und etwa 30 weitere verletzt. Der Luftangriff habe ein Wohnhaus im Flüchtlingsviertel Nuseirat getroffen, sagten Mitarbeiter des Al-Awda-Krankenhauses der Deutschen Presse-Agentur. Die Angaben ließen sich zunächst nicht unabhängig überprüfen.

Eine Bestätigung des Angriffs durch die israelische Armee gab es zunächst nicht. Israel wirft der Hamas jedoch regelmäßig vor, Zivilisten als menschliche Schutzschilde zu missbrauchen.

Auslöser des Krieges war das Massaker der Hamas und anderer terroristischer Gruppen am 7. Oktober 2023 in Israel mit 1.200 Toten und rund 250 Verschleppten. Israel kämpft seither im Gazastreifen. In dem dicht besiedelten Küstenstreifen starben dabei nach palästinensischen Angaben bisher mehr als 44.000 Menschen. Bei den Opferzahlen wird nicht zwischen Kämpfern und Zivilisten unterschieden.

Vermittlungsgespräche für eine Waffenruhe und die Freilassung von Geiseln treten seit Monaten auf der Stelle.