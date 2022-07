Hungersnot in Somalia Fast täglich stirbt in Baidoa ein Kind

„Wenn nicht bald etwas passiert, wird es zu einer Katastrophe kommen“, sagt der Chef der Notstation in einer somalischen Klinik. Die wohl längste Dürreperiode in der Geschichte des Landes und der Ukraine-Krieg führen zu einer historischen Hungersnot in Somalia.