1 Der Gasverbrauch in Deutschland muss im Vergleich zu den Vorjahren sinken. Sonst droht im Winter ein Mangel. Foto: dpa/Yui Mok

Schon im September liefen die ersten Heizungen. Zugleich soll Deutschland zwanzig Prozent weniger Gas verbrauchen, um einen Notstand im Winter zu vermeiden. Daten zeigen, wo wir aktuell stehen.















Link kopiert

Seit Ende August fließt kein russisches Gas mehr nach Deutschland. Importe aus anderen Ländern können das nur teilweise kompensieren, zusätzlich muss Gas gespart werden. Wie gut das gelingt, lässt sich aus Daten der Bundesnetzagentur zum Gasverbrauch ablesen. Deren Präsident Klaus Müller hatte Anfang August erklärt, Verbraucher müssten beim Gasverbrauch „mindestens 20 Prozent einsparen“, um einen Gasmangel im Winter zu verhindern. Damals floss allerdings noch russisches Gas durch die Pipelines.

Schafft Deutschland die von Müller geforderte Einsparung? Derzeit ist das nicht der Fall, wie die Daten seiner Behörde zum Gasverbrauch seit Jahresbeginn zeigen. Weder Verbraucher und Gewerbe noch die Industrie haben zwischen 1. Januar und heute ein Fünftel weniger verbraucht als im gleichen Zeitraum 2018 bis 2021 (Mittelwert). Die beiden Sektoren werden separat ausgewiesen, weil große Industriekunden eigene Gaszähler haben.

Auf den Winter kommt es an

Relevant für das Einsparziel werden die kommenden Wintermonate. Hier steigt der Verbrauch regelmäßig deutlich an. Das ist neben dem Verhalten der Verbraucher auch vom Wetter abhängig. Laut einer Berechnung der Bundesnetzagentur anhand von Daten der Jahre 2018 bis 2021 bedeutet eine ein Grad niedrigere Außentemperatur im Winter einen Anstieg von etwa sechs Prozent beim Gasverbrauch von Haushalten und Gewerbe.

Das folgende Schaubild zeigt den Gasverbrauch in Deutschland insgesamt. Zuletzt lag er über dem angepeilten Einsparziel von 20 Prozent, das im Schaubild auf den mittleren Verbrauch der Jahre 2018 bis 2021 eingezeichnet ist:

Wer wie viel verbraucht

Die folgenden beiden Schaubilder zeigen den Verbrauch von Haushalten und Gewerbe einerseits und industriellen Großkunden andererseits.

Verglichen mit dem Verbrauch der vergangenen Jahre verbrauchen Haushalte und Gewerbe trotz der kühlen Witterung nur durchschnittlich viel Gas. Allerdings heizte man bis Februar 2022 noch nicht unter den Bedingungen des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine sowie des folgenden Wirtschaftskriegs mit Russland.

Auch in der Industrie sinkt der Gasverbrauch in den Sommermonaten, verglichen mit Haushalten und Gewerbe aber deutlich schwächer. Die Industrie verbraucht im Winter etwa doppelt so viel Gas wie im Sommer, Haushalte und Gewerbe bis zu zehnmal so viel.

Sämtliche relevanten Energiedaten versammeln wir regelmäßig aktualisiert in diesem Beitrag.