Gastwirt in Kirchheim wird leicht verletzt: Kioskbetreiber ertappt Einbrecher – Täter können nach Gerangel flüchten

Ein Kioskbetreiber in Kirchheim (Kreis Esslingen) erwischt zwei Einbrecher auf frischer Tat. Bei dem Gerangel wird der 63-jährige Wirt leicht verletzt. Den beiden Tätern gelingt die Flucht.











Zwei Einbrecher sind am frühen Sonntagmorgen in Kirchheim (Kreis Esslingen) auf frischer Tat ertappt worden. Trotzdem konnten sie von der Polizei nicht dingfest gemacht werden. Die Unbekannten hebelten gegen 4.30 Uhr laut Mitteilung der Polizei zunächst ein Fenster an einem Kiosk an den Bürgerseen auf und gelangten so in das Gebäude. Während sie den Innenraum durchsuchten, wurden sie von dem anwesenden Betreiber überrascht.

Flüchteten die Einbrecher mit leeren Händen?

Bei der folgenden Auseinandersetzung erlitt der 63 Jahre alte Gastwirt leichte Verletzungen. Den Einbrechern gelang es, noch vor dem Eintreffen der Polizei unerkannt zu flüchten. Trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung konnten die Personen nicht mehr ausfindig gemacht werden. Das Polizeirevier Kirchheim hat mit Unterstützung der Kriminaltechnik nun die Ermittlungen aufgenommen hat. Ob etwas entwendet wurde, sei aktuell noch unklar, teilte die Polizei mit.