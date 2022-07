Unhaltbare Zustände in neun Imbissbuden in Bad Cannstatt

Gaststättenkontrolle in Stuttgart

1 Am Deckerkreisel gibt es zurzeit keine kleine Mahlzeit für zwischendurch. Foto: Edgar Rehberger

Gleich neun Betriebe auf einen Streich hat die Stadt am Deckerkreisel in Bad Cannstatt dichtgemacht. Anwohner hatten sich beschwert. Was gab es zu beanstanden?















Vielen Menschen in Bad Cannstatt sind die Imbissbuden am Deckerkreisel schon lange ein Dorn im Auge. Aufgrund einer anderen Sinneswahrnehmung sind nun neun Betriebe dort geschlossen: Es waren bei der Stadt mehrere Beschwerden wegen des Geruchs eingegangen, der von den Imbissbetrieben ausgegangen sei. Acht Betriebe liegen auf der einen Straßenseite des Deckerkreisels beim Cannstatter Carré, einer liegt gegenüber. Dieser gehört aber laut der Stadt zu einer der acht Buden am Kreisel. Mitarbeitende der Lebensmittelüberwachung im Amt für öffentliche Ordnung gingen aufgrund der Beschwerden nach Bad Cannstatt. Sie fanden verheerende Verhältnisse – und machten die Buden deswegen umgehend dicht. Wann und ob sie wieder aufmachen werden, könne man noch nicht sagen, sagt Pressesprecher Martin Thronberens.