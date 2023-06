1 Die damalige Auszubildende Waltraud Röckl vom Gasthof „Sonne“ mit ihrer Wurstplatte zur Leistungsschau 1980. Foto: Stadtarchiv

Die Ausstellung „Verhockt, scho wieder . . .!“ im Musberger Stadtarchiv erinnert an Zeiten, als es noch zahlreiche Gaststätten in Musberg gab. Einige stellen wir vor: Die „Sonne“.















Link kopiert

Das Jahr 1980 könnte insbesondere den Freunden der gepflegten Wurst in Musberg noch in guter Erinnerung sein. Der Bund der Selbstständigen veranstaltete damals die erste Musberger Leistungsschau in der Turn- und Festhalle. Der Sonnenwirt Wilhelm Off zeigte natürlich auch, was sein Metzgereibetrieb alles kann: Er präsentierte mit seinen Angestellten, was in Sachen Wurstplatten alles möglich ist.