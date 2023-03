Gaststätte in Neuffen

Am frühen Donnerstagmorgen kam es in Neuffen (Kreis Esslingen) zu einer körperlichen Auseinandersetzung vor einer Gaststätte, nachdem mehrere Gäste das Lokal verlassen hatte, ohne zu bezahlen.















Am frühen Donnerstagmorgen, gegen 2.15 Uhr, kam es in Neuffen (Kreis Esslingen) zu einer Prügelei vor einer Gaststätte. Wie die Polizei berichtet, hatten vier noch unbekannte Gäste sich zuvor in dem Lokal aufgehalten und auch Alkohol getrunken. Gegen 2.15 Uhr wollten die vier Männer gehen, offenbar ohne zu bezahlen.

Zahlreiche alkoholisierte Beteiligte bei Prügelei

Als der Wirt den Männern folgt, um sie Aufzufordern, die Rechnung zu bezahlen, sollen sie ihn unvermittelt angegriffen haben. Mehrere Gäste eilten dem Betreiber des Gaststätte daraufhin zur Hilfe. So entbrannte vor dem Lokal in der Hauptstraße eine handfeste Auseinandersetzung, zwei der Unbekannten sollen dabei auch Schlagringe genutzt haben.

Anschließend flohen die vier. Erst geraume Zeit später, gegen 3 Uhr, alarmierten die an der Gaststätte Verbliebenen die Polizei. Die daraufhin eingeleitete Fahndung nach den Unbekannten blieb ergebnislos. Ein Krankenwagen versorgte die Blessuren der Anwesenden.

Polizei sucht Zeugen

Von den unbekannten Angreifern liegen der Polizei folgende Beschreibungen vor: Der Erste soll etwa 160 bis 165 cm groß und von breitem Körperbau gewesen sein. Er hatte einen Drei-Tage-Bart und trug am rechten Ohr einen Ring. Bekleidet war er mit einem schwarzen Kapuzenpulli mit Reißverschluss. Der Zweite soll mit etwa 195 cm deutlich größer und von schlanker Figur gewesen sein. Er hatte sehr kurze Haare, fast eine Glatze und eine breite Kopfform. Bekleidet war er mit einer kurzen, grauen Jogginghose und einer schwarzen Lederjacke. Der Dritte wird als schwarzhaarig, mit nach hinten gegelten Haaren und zusammengewachsenen Augenbrauen beschrieben. Er trug ein weißes T-Shirt, eine schwarze Reißverschlussjacke mit roten Akzenten und eine verwaschene Jeanshose. Vom vierten Tatverdächtigen ist nur bekannt, dass er etwa 170 cm groß gewesen und eine Cargohose getragen haben soll. Alle vier sollen einen dunklen Teint gehabt haben. Der Polizeiposten Neuffen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 070 25 / 91 16 90 um Hinweise.