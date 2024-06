Gaststätte in Esslingen: Mann randaliert in Gaststätte

1 Der Mann soll zuvor Gegenstände vom Tresen geworfen und einen anderen Gast beleidigt und geschlagen haben. (Symbolbild) Foto: dpa/Jens Büttner

Am Sonntagmittag ist ein alkoholisierter 40-Jähriger in einem Lokal in Esslingen wegen seines aggressiven Verhaltens aufgefallen. Er soll einen Gast und einen Polizisten beleidigt und geschlagen haben.











Am Sonntagmittag hat ein 40-jähriger Mann in einer Gaststätte in Esslingen einen Gast sowie einen Polizeibeamten beleidigt und geschlagen. Der Tatverdächtige war nach derzeitigem Kenntnisstand zunächst gegen 13.30 Uhr in einer Gaststätte in der Straße am Kronenhof aufgefallen, da er Gegenstände vom Tresen geworfen und einen 36-Jährigen beleidigt und geschlagen haben soll.

Nach dem Eintreffen der Polizei soll der alkoholisierte Tatverdächtige nach einem der Beamten geschlagen haben. Laut Polizeiangaben war der 40-Jährige derart aggressiv, dass die Polizeibeamten Pfefferspray einsetzten. Daraufhin konnten sie ihn zu Boden bringen. Außerdem soll der Tatverdächtige die Beamten sowie eine Krankenschwester beleidigt haben, die später seine leichten Verletzungen im Krankenhaus versorgte. Nach Aussagen der Polizei läuft nun eine Strafanzeigen wegen Körperverletzung und tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte gegen den Mann.