Im kommenden Frühjahr soll wieder Leben ins Bahnhöfle einziehen.

Mehrfach gab es Gerüchte, nun scheint wirklich Bewegung in die Vermietung der leer stehenden Gaststätte Bahnhöfle im Leinfelden-Echterdinger Teilort Oberaichen zu kommen.















Schon einige Male wurde der Durchbruch fürs Bahnhöfle angekündigt. Kommt er nun wirklich? Das traditionsreiche Gasthaus samt Biergarten am S-Bahn-Halt im Leinfelden-Echterdinger Teilort Oberaichen steht seit Jahren leer – sehr zum Verdruss der Bürgergemeinschaft Oberaichen. Der letzte Pächter hatte dem Haus den Namen Maestral gegeben und es zu einem Hotel samt Restaurant entwickelt. Er musste dann aber aus gesundheitlichen Gründen schließen. Im Herbst 2019 war das. Mehrmals hat es im Ortsteil seither geheißen, eine Lösung bahne sich an. Im Frühjahr etwa machte das Gerücht die Runde, eine namhafte Brauerei wolle einsteigen. Passiert ist das aber nicht.

Die Bewerbungsfrist endet am 11. Dezember

Das Gebäude gehört der Stadt Leinfelden-Echterdingen. Im März 2020 hat sie die einstige Gaststätte samt Grundstück per Eilentscheidung gekauft, um im Obergeschoss von Obdachlosigkeit bedrohte Personen unterzubringen, auch die Belegung mit Flüchtlingen aus der Ukraine war eine Zeit lang angedacht. Im Mai dieses Jahres gab der Bürgermeister Carl-Gustav Kalbfell allerdings bekannt: „Wir haben uns mittlerweile verwaltungsintern darauf verständigt, dass das Bahnhöfle wieder für die Bürger in Oberaichen nutzbar gemacht werden soll.“ Jetzt hat die Stadt tatsächlich das Tempo erhöht – und sucht aktiv nach einem neuen Gastronomen. „Die Gaststätte mit Biergarten ist aktuell zur Neuverpachtung ausgeschrieben“, erklärt Thomas Krämer, der Sprecher der Stadtverwaltung Leinfelden-Echterdingen. Die Eckdaten: 115 Quadratmeter innen plus 150 Quadratmeter draußen, Kaltmiete 2750 Euro zuzüglich Nebenkosten in Höhe von 1500 Euro. Interessenten sollten sich mit einem Betriebskonzept bei der Stadt melden. „Die Bewerbungsfrist endet am 11. Dezember“, sagt Thomas Krämer.

Geht es nach der Stadtverwaltung, soll alles zügig gehen. Die Gaststätte soll ab dem kommenden Jahr wieder verpachtet werden, die Neueröffnung soll voraussichtlich im Frühjahr sein, heißt es aus dem Rathaus. „Eine offizielle Bewerbung liegt aktuell noch nicht vor, aber es wurden bereits mit mehreren guten Interessenten Gespräche geführt“, erklärt der Sprecher.

Die Stadtverwaltung will dort weiterhin eine Gaststätte sehen

An einer Wiederbelebung der Gastwirtschaft sei der Verwaltung sehr gelegen. Thomas Krämer erklärt: „Das Bahnhöfle genoss in der Vergangenheit einen guten Ruf als gutbürgerliche Gaststätte und wurde zudem auch gerne von den Oberaicher Bürgern für Familienfeierlichkeiten genutzt. Deshalb ist es wichtig, dass die Gaststätte im nächsten Jahr wieder in Betrieb genommen wird.“