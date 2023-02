1 Die Polizei sucht Zeugen. (Symbolbild) Foto: IMAGO/aal.photo/IMAGO/Alexander Pohl

Auf der Toilette in einer Gaststätte am Wilhelmsplatz in der Stadtmitte sieht es ein Mann offenbar auf die Halskette eines anderen ab. Im Gerangel gelingt es ihm, sie an sich zu reißen.















Ein unbekannter Täter hat laut Polizei in der Nacht zum Sonntag einem 21 Jahre alten Mann in einer Gaststätte am Wilhelmsplatz in Stuttgart -Stadtmitte die Halskette geraubt. Der 21-Jährige befand sich demnach gegen 3 Uhr in der Toilette der Gaststätte, als der Unbekannte auf den Mann zukam, ihn umarmte und mehrfach an der Kette zog. Die beiden Männer gingen daraufhin vor die Toilette, wo es zum Gerangel kam, heißt es im Polizeibericht weiter.

Die Polizei sucht Zeugen

Der mutmaßliche Täter floh in der Folge in unbekannte Richtung.

Der Unbekannte hatte seine langen Haare einer Personenbeschreibung zufolge zu einem Zopf gebunden und trug einen Undercut. Er sei etwa 180 Zentimeter groß, schlank und mit einem schwarzen Oberteil sowie einer blauen Jeanshose bekleidet gewesen. Er soll eine Louis-Vuitton-Tasche getragen haben. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0711/8990 5778 an die Kriminalpolizei zu wenden.