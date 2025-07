Gastronomie in Stuttgart: Eine Restaurant-Insolvenz nach der anderen – was sind die Gründe?

1 Foto: Resturant 5

Die Insolvenzmeldungen in der Gastronomie häufen sich – vor allem in Stuttgarts Innenstadt. Prominentestes Beispiel: das Sternerestaurant 5. Was dahinter steckt.











Michael Zeyer hat Schlimmeres befürchtet: „Die Anteilnahme ist groß“, sagt der Geschäftsführer vom Stuttgarter Sternelokal 5. Vergangene Woche musste er bekannt geben, dass sein Betrieb in Zahlungsschwierigkeiten steckt. Ein Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung wurde vom zuständigen Amtsgericht genehmigt. „Hoffentlich geht es weiter“, würden ihm die Gäste sagen. Das 5 zu erhalten, ist sein Ziel. Erste Gespräche mit dem Insolvenzverwalter verliefen positiv. Die Küchenmannschaft um Alexander Dinter hält ihm die Treue, die Lieferanten sind weiterhin an Bord. Den „Kostendruck in der Innenstadt“ nennt er als Grund für die Schieflage, weiter ins Detail möchte der ehemalige Fußball-Profi nicht gehen. Aber er ist kein Einzelfall. Auf ein Insolvenzverfahren scheint in Stuttgart das nächste zu folgen.