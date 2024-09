Gastronomie in Wernau: Restaurant im Quadrium wird zum Café

1 Der Quadrium-Biergarten wird – wetterbedingt – zurzeit nur selten genutzt. Zum Jahresende macht das Restaurant ganz zu. Foto: /Ines Rudel

Da die bisherigen Betreiber den Pachtvertrag für die gesamte Gastronomie im Quadrium nicht verlängert haben, will die Stadt vom Jahr 2025 an ein neues Konzept umsetzen: Café statt Restaurant.











Link kopiert

Vom 1. Januar an wird – oder besser gesagt soll – vieles anders werden: Im Wernauer Quadrium gibt es dann kein Restaurant mehr, womit auch die Bewirtung bei Veranstaltungen in der Stadthalle oder bei Tagungen wegfällt. Zumindest ist dann nichts mehr automatisch im Angebot. Die RVT Gastro Wernau GmbH, hinter der die gesamte Uhinger Wirtsfamilie Gagliardi steht, hat den bestehenden Drei-Jahres-Vertrag für die komplette Gastronomie in Wernaus guter Stube, der am 31. Dezember dieses Jahres ausläuft, nicht verlängert.

Der Grund: Die wirtschaftliche Tragfähigkeit ließ zu wünschen übrig. Oder, wie es Vincenzo Gagliadri für die Geschäftsführung der RVT Gastro formuliert, „weil die Einnahmen insgesamt leider, leider nicht so hoch waren wie die Ausgaben“. Seine Familie habe sich deshalb schweren Herzens dazu entschieden, sich vom Quadrium zu trennen. Er bedaure das sehr, stellt Gagliardi klar: „Wir haben viel Herzblut, Energie, Zeit und Geld investiert, hatten gute Rückmeldungen von den Gästen und wollten wirklich länger bleiben, aber es geht einfach nicht.“

Vincenzo Gagliardi: Es tut uns außerordentlich leid

Das ärgert den renommierten Gastronomen: „Es tut uns wirklich außerordentlich leid, aber wir sind mit diesem Projekt gescheitert“, räumt er ein. Und Gagliardi versichert, dass man es jetzt nicht auslaufen lasse. „Das sind wir uns selbst und unseren Gästen schuldig“, sagt er. Und sollte die RVT Gastro in den Überlegungen der Stadt Wernau, wie es im Quadrium weitergehen kann, eine Rolle spielen, stehe entsprechenden Gesprächen nichts im Wege, fügt Gagliardi hinzu.

Danach sieht es nach dem momentanen Stand der Dinge allerdings nicht aus. Die Verwaltung und der Gemeinderat haben nach der Absage des jetzigen Betreibers schnell reagiert. In zwei Sitzungen war das Thema noch vor der Sommerpause besprochen und in einem gemeinsamen Workshop während der Ferienzeit aufbereitet worden. In der jüngsten Sitzung wurden nun verschiedene Betriebskonzepte vorgestellt – und es fiel eine Entscheidung, wie die gastronomische Versorgung im Quadrium künftig aussehen soll. Sämtliche Vorschläge zielten, den gemachten Erfahrungen geschuldet, auf eine Trennung der einzelnen Bereiche ab. Und Einigkeit bestand in der Arbeitsgruppe auch darin, dass das Restaurant mitsamt der dazugehörigen Küchen durch ein Café ersetzt werden soll. Von diesem aus könnten im Idealfall die im Haus stattfindenden Tagungen ebenfalls bewirtet werden. Die Gespräche mit einem ortsansässigen Betrieb laufen derzeit. Führen diese nicht zum Erfolg, werden die Räumlichkeiten für eine Café-Nutzung öffentlich ausgeschrieben.

Gespräche mit einem möglichen Café-Betreiber laufen

Kommt keine Verpachtung zustande oder hat der potenzielle Café-Betreiber kein Interesse am Tagungscatering, wird dieses Feld durch städtisches Personal übernommen und über örtliche Bäckereien, Metzgereien oder Gaststätten abgewickelt. Dass dadurch ein zusätzlicher Personalbedarf entstehen wird, ist klar. Die Kosten dafür müssten deshalb über die Miete refinanziert werden.

Eigenversorgung ist möglich – aber nur durch Profis

Einhellig stimmte der Gemeinderat, was die Bewirtung der Stadthalle angeht, ebenfalls für eine Änderung: Städtische Veranstaltungen, bei denen es nichts zu essen gibt, sollen über einen möglichst ortsansässigen Gastronomen als „Getränke-Caterer“ versorgt werden. Bei einer Vermietung werden dem Nutzer keine Vorgaben in Bezug auf das Speisecatering gemacht, sodass dieser ein Unternehmen gemäß seinen Bedürfnissen frei auswählen kann. Nutzt dieses das vorhandene Inventar, wird dafür ein Gebühr in Höhe von 400 Euro fällig. Eine Eigenversorgung mit Essen durch Privatpersonen oder Vereine, darauf hat sich das Gremium festgelegt, ist jedoch ausgeschlossen.

Frei steht es dem Mieter indes, seine Veranstaltung selbst mit Getränken zu versorgen und diese auszuschenken, wobei die Gläser ebenfalls mitgebracht werden müssen. Eine Küchennutzung ist in diesem Fall nicht vorgesehen. Abgelehnt wurde der Vorstoß, ein sogenanntes Korkgeld zu erheben. Eine Evaluierung nach einem Jahr soll ergeben, ob aufgrund der geringeren Einnahmen gegebenenfalls die Miete erhöht werden muss.

Bleiben noch der Wellnessbereich und die Lounge-Bar, deren Bewirtung bislang ebenfalls über den Gesamtvertrag geregelt waren. Ersterer wird versuchsweise pachtfrei ausgeschrieben. Sollte sich dennoch kein Pächter finden, wird eine Automatenlösung angestrebt, die entweder extern vergeben oder durch das städtische Personal abgewickelt wird. Für die Lounge-Bar im zweiten Obergeschoss erfolgt, für einen reinen Barbetrieb, ebenfalls eine öffentliche Ausschreibung. Die dazugehörige Wohnung darf dabei nur für Lager- und Bürozwecke genutzt werden.

Aufgrund der noch zahlreichen Fragezeichen – oft fielen die Worte „Soll“ und „Könnte“ – darf die Wernauer Bevölkerung gespannt darauf sein, was aus der guten Stube der Stadt gastronomisch tatsächlich wird.

Auch andernorts gibt es Schwierigkeiten mit der Bewirtschaftung

Göppingen

Die gastronomische Versorgung in Stadthallen beziehungsweise der Betrieb eines dazugehörigen Restaurants bereitet nicht nur der Stadt Wernau Mühe. In Göppingen etwa kommt die Bewirtung in der Stadthalle seit 20 Jahren nicht mehr in die Gänge. Es gab, obwohl das Restaurant modernisiert wurde und gut gelegen ist, mehrere Pächterwechsel. Zurzeit ist dieses wieder geschlossen. Das Catering der Stadthalle soll durch einen Caterer-Pool ersetzt werden, der von der Stadtverwaltung noch erstellt werden muss. Wer zurzeit im Netz nach „Stadthallenrestaurant Göppingen“ sucht, landet auf der allgemeinen Homepage des Hauses mit dem Hinweis auf eine E-Mail-Adresse, die Catering-Vorschläge erteilt.

Umgebung

Die Bewirtung in Stadthallen ist insgesamt sehr unterschiedlich geregelt: Wo es Restaurants gibt, übernehmen diese das Catering zwar in aller Regel, meist aber ist es mit dem wirtschaftlichen Erfolg so eine Sache. Pächterwechsel gibt es überdies auch andernorts recht häufig. Oft wird die Veranstaltungsgastronomie von einem externen Anbieter geleistet, wie etwa im K3N in Nürtingen oder in der Reutlinger Stadthalle. Dass das Thema Stadthallengastronomie weithin eines ist, zeigt sich nicht zuletzt daran, dass sich inzwischen Beratungsfirmen auf dieses Feld spezialisiert haben.