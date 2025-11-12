Gastronomie in Stuttgart: Warum viele vegane Restaurants geschlossen wurden – „Hätte gerne weiter gemacht“

Kathrin Haasis 12.11.2025 - 09:23 Uhr , aktualisiert am 12.11.2025 - 09:23 Uhr

Warum viele vegane Restaurants geschlossen wurden – „Hätte gerne weiter gemacht“

1 Nach zwei Monaten Pause wieder zurück: Elizabeta Bakavos im V-Bandits Foto: Simon Granville

Vegane Küche verlangt viel ab. Elizabeta Bakavos hatte aufgegeben und macht mit V-Bandits nun doch weiter. Und Alexandra Donath von Veganes Gold peilt sogar den Michelin-Stern an.











Der Grund ist traurig, die Freude unter den Stammgästen dennoch groß: Elizabeta Bakavos kocht wieder in ihrem veganen Restaurant V-Bandits in Ludwigsburg – nachdem sie den Betrieb vor zwei Monaten aufgegeben hatte. Die 54-Jährige wollte „mehr Zeit für ihren vierbeinigen Freund“ haben, erklärte sie im Sommer – und dass sie die Gastronomie „körperlich und seelisch“ nicht mehr schaffe.