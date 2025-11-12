Gastronomie in Stuttgart: Warum viele vegane Restaurants geschlossen wurden – „Hätte gerne weiter gemacht“
1
Nach zwei Monaten Pause wieder zurück: Elizabeta Bakavos im V-Bandits Foto: Simon Granville

Vegane Küche verlangt viel ab. Elizabeta Bakavos hatte aufgegeben und macht mit V-Bandits nun doch weiter. Und Alexandra Donath von Veganes Gold peilt sogar den Michelin-Stern an.

Der Grund ist traurig, die Freude unter den Stammgästen dennoch groß: Elizabeta Bakavos kocht wieder in ihrem veganen Restaurant V-Bandits in Ludwigsburg – nachdem sie den Betrieb vor zwei Monaten aufgegeben hatte. Die 54-Jährige wollte „mehr Zeit für ihren vierbeinigen Freund“ haben, erklärte sie im Sommer – und dass sie die Gastronomie „körperlich und seelisch“ nicht mehr schaffe.

Weiterlesen mit

Unsere Abo-Empfehlungen

Von hier, für die Region,
über die Welt.

Flex-Abo
pro Woche  2,00 € Im 1. Jahr vergünstigt lesen, flexibel kündbar.* Im 1. Jahr vergünstigt, flexibel kündbar.*
»
-50%
Jahres-Abo
pro Woche  1,25 € 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.* 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.*
»
Probe-Abo
pro Woche  0,25 € 4 Wochen lang testen.* 4 Wochen lang testen.*
»
* anschließend 9,99 € mtl.
  • Zugriff auf alle Inhalte der EZ im Web
  • Unkompliziert kündbar
* anschließend 9,99 € mtl.
Als führende Tageszeitung in der Region, berichtet die Eßlinger Zeitung umfassend und kompetent über das Geschehen in der Welt und die bewegenden Geschichten vor Ihrer Haustür. Mit unserem EZ Plus Abo haben Sie von überall, rund um die Uhr Zugriff auf alle exklusiven redaktionellen Inhalte auf www.esslinger-zeitung.de.