Gastronomie in Stuttgart: „Rustikaler, aber nicht angestaubt“ – aus Lautenschlager wird Kesselwirt

„Rustikaler, aber nicht angestaubt“ – aus Lautenschlager wird Kesselwirt

1 Harald Huber freute sich vor fünf Jahren über die Eröffnung des Wirtshaus Lautenschlager, jetzt gestaltet der Geschäftsführer das Lokal um. Einen Stehausschank wird es auch bald geben. Foto: Archiv/LICHTGUT/Leif Piechowski

Das Wirtshaus Lautenschlager erhält einen neuen Namen und ein neues Konzept. Dazu gehört auch ein Stehausschank. Anfang März ist es schon so weit.











Das Wirtshaus Lautenschlager in Stuttgarts Innenstadt erhält ein Makeover: Fünf Jahre nach der Eröffnung setzt Harald Huber ein neues Konzept um. „Wir stellen das Thema Wirtshaus deutlicher in den Vordergrund“, sagt der Geschäftsführer und Mehrheitseigentümer des Lokals an der gleichnamigen Straße gegenüber vom Palast der Republik. Aus dem Lautenschlager wird spätestens am 5. März das Wirtshaus zum Kesselwirt. Es orientiere sich „ bewusst an der Tradition klassischer bayerischer Wirtshäuser“, erklärt er. Noch bis Sonntag, 15. Februar, hat das Lautenschlager geöffnet. Mit dem neuen Namen, einem neuen Aussehen und günstigen Preisen erhofft sich der Gastronom, „mehr Zuspruch in der Lage zu gewinnen“.