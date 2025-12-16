Gastronomie in Stuttgart: Neues Leben für die Planie: Künftige Pächter verraten ihre Visionen
1
Die Garbe-Chefs Robert Ruthenberg (links) und Marius Tim Schlatter übernehmen im kommenden Jahr das bisherige Grand Café Planie am Karlsplatz. Foto: Lichtgut/Julian Rettig

Für das ehemalige Grand Café Planie beginnt der Endspurt: Voller Leidenschaft stellen die Pächter ihre großen Pläne für das seit fünf Jahren verwaiste Traditionshaus vor.

Ein bisschen erinnert das ehemalige Grand Café Planie am Karlsplatz an das Bahnprojekt Stuttgart 21: Zeitpläne werden aufgestellt – und immer wieder verschoben. Doch während noch immer unklar ist, wann der erste Zug unterirdisch den neuen Hauptbahnhof ansteuert, steht nun fest, wann das Land nach langer Sanierung das Traditionslokal im Alten Waisenhaus übergeben kann: Im Frühjahr dürfen die Pächter hinein und werden vielleicht im Sommer öffnen. Bei den vielen Planie-Fans kann die Vorfreude nun also steigen.

