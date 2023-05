1 Noch wird das Grand Café Planie saniert. Foto: /ubo

Für das Grand Café Planie erwartet das Land als Vermieter „eine niveauvolle Küche“. In der Pachtausschreibung heißt es, mindestens 20 Prozent der Lebensmittel müssten aus biologischer Landwirtschaft stammen. Der FDP-Politiker Friedrich Haag kritisiert dies.















Link kopiert

Um die Pacht des größten Stuttgarter Kaffeehauses an der Planie können sich Wirtinnen und Wirte nun offiziell bewerben. Am vergangenen Samstag ist die Anzeige mit der Ausschreibung in unserer Zeitung erschienen. An die Interessenten verschickt der Landesbetrieb Vermögen und Bau des Finanzministeriums seit Anfang der Woche das Exposé, in dem ganz genau steht, was die Voraussetzungen für eine Bewerbung sind.