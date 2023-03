1 Das Café Hegel hat seinen Betrieb aufgenommen. Foto: LICHTGUT/Max Kovalenko

Am nächsten Dienstag eröffnet das Café Hegel mit 65 Sitzplätzen. Schon jetzt gibt’s dort Kuchen und Essen zum Mitnehmen – an jenem Ort im Schwabenzentrum, wo sich 30 Jahre lang die Bäckerei Hafendörfer befand.















Nach dem Auszug der Bäckerei Hafendörfer und des Cafés Chamäleon stand das Erdgeschoss des Schwabenzentrums an der Eberhardstraße 35 ein Jahr lang leer. „Wir haben die Räume kernsaniert und viel investiert“, berichtet Niko Vitsas, der mit seinem Bruder Georgios Vitsas in der zweiten Generation das Café am Rathaus in Bad Cannstatt betreibt und nun gastronomisch in der Stuttgarter City angekommen ist. Mit dem To-go-Geschäft haben die beiden bereits am Freitag am neuen Ort begonnen, der dank der Nachbarschaft zum Hegel-Haus den schönen Namen Café Hegel trägt. Der eigentliche Café- und Barbetrieb (geöffnet ist künftig von 6 bis 23 Uhr) beginnt am kommenden Dienstag.

„Die Lage ist sehr gut“

Der Philosoph Georg Wilhelm Friedrich Hegel ist im August 1770 im heutigen Hegel-Haus möglicherweise im Dachgeschoss (so genau weiß man es nicht) geboren. Das Museum unweit des Tagblattturms beschäftigt sich mit dem umfangreichen Schaffen des wichtigsten Vertreters des deutschen Idealismusmus. Im Café Hegel wird man frühstücken können, kann zum Mittagstisch einkehren oder am Abend einen Wein trinken. Bereits das Cannstatter Café der Brüder Vitsas ist für Kuchen und Torten bekannt. Belegte Brötchen in großer Auswahl soll es an der Eberhardstraße geben. „Die Lage ist sehr gut“, freut sich Niko Vitsas.

Hafendörfer hatte im März 2022 aufgegeben

Die Bäckerei Hafendörfer hatte an diesem Standort nach 30 Jahren und ihr 1999 eröffnetes Café Chamäleon Ende März vergangenen Jahres aufgegeben. Der Familienbetrieb wollte sich in der Pandemie „schlank machen für die Zukunft“ und sich auf andere Standorte konzentrieren.