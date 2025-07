Gastronomie in Stuttgart: Das Sternerestaurant 5 kämpft um die Existenz

1 Michael Zeyer hat ein Insolvenzverfahren für sein Restaurant 5 beantragt. Foto: LG/Leif Piechowski

Michael Zeyer hat für sein Gourmetrestaurant 5 die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens in Eigenverwaltung beantragt. Das Lokal konnte seine Rechnungen nicht mehr bezahlen.











Vor genau vier Wochen bestätigte das 5 sein hohes Niveau: Vom Guide Michelin wurde es wieder mit einem Stern ausgezeichnet – zum 13. Mal in Folge. Nun musste Michael Zeyer für die Betreibergesellschaft Zedo ein Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung beantragen. Dem Restaurant gehen jedoch nicht die Gäste aus. „Den Kostendruck“ nennt der Gastronom als Grund für die wirtschaftlichen Schwierigkeiten. Im vergangenen Jahr sei der Umsatz sogar noch gestiegen, berichtet er, das Lokal sei nach wie vor gut besucht. Dennoch konnte er die Rechnungen nicht mehr fristgerecht und vollständig bezahlen und sich mit den Gläubigern auch nicht außergerichtlich einigen. Mit Hilfe eines Sanierungsberaters soll das Restaurant wieder auf Kurs gebracht werden. Es hat weiterhin geöffnet.

Mehrfach und jahrelang ausgezeichnet

„Wir sehen gute Chancen, die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit dieser Premiumgastronomie mit den Instrumenten der Insolvenzordnung wiederherzustellen“, erklärt Dirk Eichbaum von Dhmp Restrukturierung in einer Mitteilung. Dass das 5 neben dem Michelin-Stern auch von den Nutzern des Reiseportals Tripadvisor mehrfach die „Best of the Best“-Auszeichnung erhielt, hebt er hervor. Touristen aus aller Welt essen in dem Restaurant, das unweit der Fußgängerzone Königstraße und in der Nähe des Schlossplatzes liegt. Vom zuständigen Amtsgericht Aalen wurde dem Antrag auf ein Insolvenzverfahren entsprochen und der Rechtsanwalt Steffen Beck von der Kanzlei Pluta zum vorläufigen Sachverwalter bestimmt. Als erster Schritt stehen mit ihm Gespräche über die wirtschaftliche Situation an.

Eine Kreation von Sterne-Koch Alexander Dinter Foto: Michael Pogoda/Restaurant 5

Löhne und Gehälter der knapp 30 Mitarbeiter und Auszubildenden sind bis einschließlich den kommenden September über das Insolvenzgeld gesichert. „Wir konzentrieren uns darauf, unser Angebot für unsere Gäste in bewährter Qualität fortzuführen“, betont Michael Zeyer. Das 5 sei seit Jahren „mit unserem ausgezeichneten Küchenchef Alexander Dinter eine inspirierende Adresse für alle, die kulinarische Kreativität, urbanes Ambiente und erstklassigen Service schätzen“, ergänzt er.