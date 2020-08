7 1920 eröffnete Wilhelm Dörr seine erste Schnellgaststätte beim Wilhelmsbau, hier rechts im Bild mit Blick in die Marienstraße. Weitere Bilder aus der Stuttgarter Gastronomie 1942 zeigt die Fotostrecke. Foto: Stadtarchiv Stuttgart

1942 floriert in Stuttgart die Gastronomie: Automaten- und Schnellrestaurants sind im Trend, Lebensmittelmarken werden gegen Buttercremetorten getauscht – und ein Zwangsarbeiter geht sonntags im Westen illegal essen.

Stuttgart - Am Jahresende wird Inventur gemacht. Theo Rösslein vom Café Marstall in der Königstraße 1 hat am 31. Dezember 1942 noch 48 Tortenböden, 330 Kilo Würfelzucker und 16 Kilo Bittermandeln. Auch Schokolade? „Kein Vorrat.“ Über Bohnenkaffee und schwarzen Tee verfügte der Cafetier zuletzt 1939. Ei darf seit 1940 nicht mehr in sichtbarer Form, etwa als Frühstücksei, serviert werden. Stattdessen verwendet Rösslein Milei, ein Ersatzprodukt auf Molkebasis.