Gastronomie in Scharnhausen: Schwäbische Küche und das neueste Dorfgespräch in der „Brücke“

Schwäbische Küche und das neueste Dorfgespräch in der „Brücke“

Gastronomie in Scharnhausen

1 Jürgen, Lukas und Elke Kofink (von links) auf ihrer Restaurant-Terrasse an der Körsch Foto: Ines Rudel

Seit 30 Jahren kocht Jürgen Kofink in der „Brücke“ in Ostfildern-Scharnhausen. Mit seiner Frau Elke serviert er nicht nur schwäbische Küche mit modernen Elementen. Die Stammgäste schätzen auch die Atmosphäre des Gasthauses an der Körsch.











Eine faustdicke Überraschung hat der Gastronom Jürgen Kofink an seinem 60. Geburtstag erlebt: Da lud ihn seine Frau Elke zu einer Reise in den Bayerischen Wald ein. „Als wir da ankamen, haben mich die Stammgäste empfangen“, erzählt Kofink. Dieses besondere Geschenk hat den Chef der Brücke in Ostfildern-Scharnhausen sehr gerührt.