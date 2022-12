In der Linde serviert der Roboter „Bella“

Gastronomie in Reudern

1 Bella bringt auch Getränke an den Stammtisch: Die Wirtsleute Monika und Nico Stieglmeier sind vom Roboter-Einsatz überzeugt. Foto: Barbara Scherer

Der Landgasthof Linde in Nürtingen-Reudern beschäftigt einen Roboter im Service. Ein Ersatz für eine Fachkraft ist „Bella“ jedoch nicht.















Bella kann auf den vier Tabletts in ihrem Korpus insgesamt 40 Kilogramm Gewicht tragen. Sie bewegt sich selbstständig durch das Restaurant, fährt mit den bestellten Gerichten die Tische an, spricht Gäste freundlich an, ist aber durchaus sehr entschieden, wenn ihr jemand im Weg steht: „Gehen Sie bitte aus dem Weg, die anderen Gäste warten schon“, lässt sie dann hören. Außerdem verplempert sie keine Zeit mit Spiel und unnötigem Schlendrian. Und sie arbeitet, wenn es sein muss, den ganzen Tag. Ruhen muss sie nur zwei Stunden.