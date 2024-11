Gastronomie in Plochingen: Fischerhütte will zu altem Glanz zurück

Fischerhütte will zu altem Glanz zurück

Gastronomie in Plochingen

1 Der Vereinsvorsitzende Milvo Gerussi (rechts) ist froh, in Mate Kalina (links) und Ingo Wadowski ein motiviertes Pächterduo für die Fischerhütte gefunden zu haben. Foto: Roberto Bulgrin

Mit zwei neuen Pächtern möchte der Fischereiverein Plochingen-Reichenbach seiner Vereinsgaststätte wieder zu einem Namen in der Gastronomieszene verhelfen. An Ideen mangelt es nicht, doch einige davon drohen an Bürokratie zu scheitern.











Es tut sich was auf dem Plochinger Bruckenwasen: in gastronomischer Hinsicht auf alle Fälle. Nachdem der Schäferhunde-Verein zu Jahresbeginn ein junges Pächterpaar für seine „Schwabenhütte“ gefunden hatte, zog der Fischereiverein Plochingen-Reichenbach im Frühsommer nach. Ingo Wadowski und Mate Kalina übernahmen die Fischerhütte, die auch nach Ende der Corona-Zeit aus dem Schattendasein nicht mehr so recht herausgekommen war.