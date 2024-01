Gastronomie in Plochingen: Ab sofort ist schwäbisch angesagt

Gastronomie in Plochingen

1 Vorfreude auf die Eröffnung der „Schwabenhütte“: (hinten von links) Alina Jendrossek, Ingrid Wohlhaupter und Kevin Stöhr; vorne: Birgit Gauland und Oxana. Foto: Roberto Bulgrin

Der Schäferhunde-Verein Plochingen hat ein neues Pächterpaar für seine Gaststätte auf dem Bruckenwasen gefunden. Die „Schwabenhütte“ eröffnet am Donnerstag – mit einem neuen Konzept und deutlich erweitertem Angebot.











Link kopiert

Oxana hat es sich unter dem Tisch schon mal gemütlich gemacht und fühlt sich in der frisch renovierten „Schwabenhütte“ – sofern man das über eine Deutsche Schäferhündin sagen darf – pudelwohl. Vom 1. Februar an kann die Plochinger Ortsgruppe des Vereins für Deutsche Schäferhunde ihre Gaststätte auf dem Bruckenwasen wieder öffnen. Nachdem der Vertrag mit dem früheren Pächter zum 30. September vergangenen Jahres aufgelöst worden war, treten Alina Jendrossek und Kevin Stöhr dessen Nachfolge an: mit einem neuen Konzept, einem deutlich erweiterten Angebot – und mit einer Vollkonzession.