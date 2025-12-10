Rustikale Hütte in Ostfildern: Weihnachtlicher Gastro-Geheimtipp – „sowas gibt es nicht in der Großstadt“

1 Die weihnachtliche Bar von Jean Rémy Butterlin in Nellingen zieht Jung und Alt an. Foto: Roberto Bulgrin

Glühwein, Wurst und Käsespätzle serviert der Nellinger Gastronom Jean Rémy Butterlin vor seinem Restaurant in Nellingen. Rund um die Hütte ist bis Silvester viel los.











Link kopiert

An der viel befahrenen Hindenburgstraße in Nellingen herrscht noch bis einschließlich Silvester Hochbetrieb. Da hat der Nellinger Gastronom Jean Rémy Butterlin donnerstags bis sonntags seine Weihnachtshütte geöffnet. Es gibt unter anderem Würste in verschiedenen Variationen, Pulled-Pork-Burger, Käsespätzle und Glühwein in weiß oder rot. Von der urigen Feuerstelle mit Sitzplätzen weht der Geruch von Rauch zur Grillstation.

Da kommt auf den Fildern Skihütten-Atmosphäre auf. Nicht nur unter Nellingern ist das winterliche Angebot unter freiem Himmel ein Geheimtipp. Viele Gäste schauen auch von außerhalb auf einen Glühwein oder eine Wurst vorbei. Butterlin, der mit seinen Ständen bei vielen Festen in Ostfildern und in Stuttgart präsent ist, zaubert neben seinem Restaurant in der Hindenburgstraße 28 weihnachtliche Atmosphäre in den Stadtteil.

Rund um die Holzhütte ist Rindenmulch aufgeschüttet. Tannenzweige verwandeln den Platz in einen Winterwald, auch wenn die Temperaturen gerade gar nicht winterlich sind. Da fühlen sich die Besucherinnen und Besucher wohl.

Die Winterlandschaft um die Hütte ist liebevoll gestaltet. Foto: Roberto Bulgrin

Nach Feierabend lassen viele den Arbeitstag bei Glühwein, Hugo oder Bier ausklingen. In dem Holzverschlag gibt es gemütliche Sitzecken und Stehtische. Weil es gegen Abend meist sehr voll wird, hat die Familie Butterlin eine rot-weiße Absperrung aufgestellt. Die Klassiker auf der Karte wie Rote und Thüringer Wurst, Käseknacker oder Waffeln gibt es täglich. Dazu gibt es eine kleine, wechselnde Karte mit Winterspezialitäten wie Lauchsuppe.

Ein Schweinesteak im Brötchen gönnt sich Hannelore Strobel am Sonntag zum Mittagessen. Das ist für die Seniorin eine gute und schnelle Alternative. „Schön ist, dass man hier so viele Bekannte trifft“, schwärmt die Nellingerin. Sie schaut immer mal wieder auf einen Schwätzchen vorbei. Ihr Sohn und ihr Enkel, die in Brüssel leben, kommen demnächst zum Weihnachtsbesuch. „Sie sind auch immer gerne hier, weil es so eine rustikale Hütte in der Großstadt nicht gibt“, sagt sie lachend. Fürs Abendessen nimmt sie sich noch eine Portion Käsespätzle mit. Die macht der gebürtige Elsässer Butterlin, der in seinem Restaurant französische und schwäbische Küche serviert, immer frisch.

Gruppen treffen sich gerne in der Weihnachtshütte. Foto: Roberto Bulgrin

Weihnachtshütte in Ostfildern lockt viele Besucher

Das Publikum in der Weihnachtshütte ist gemischt. An einem Tisch sitze eine Familie mit kleinen Kindern. Die Oma ist auch dabei. Da gibt es Waffeln. Die Erwachsenen trinken Glühwein. Viele junge Leute kommen abends zum After-Work-Erlebnis vorbei und stimmen sich schon mal auf den Winterurlaub ein. Um das Lagerfeuer sitzt eine Gruppe, die sich bei Butterlin zum vorweihnachtlichen Umtrunk verabredet hat. Die Senioren plaudern über die Zeit, als die Stadtbahn noch durch die Hindenburgstraße vor. Solche Begegnungen zu schaffen, das gefällt Jean Rémy Butterlin.

Die großen Weihnachtsmärkte seien für die Ostfilderner mit langen Wegen verbunden. Deshalb will der Gastronom mit der Weihnachtshütte ein Angebot für Ostfildern schaffen, „das die Leute fußläufig erreichen können“. In seiner Heimat, dem Elsass, haben Weihnachtsmärkte Tradition – da sieht der Gastronom viele Parallelen zu seiner Wahlheimat auf den Fildern. Um die Weihnachtshütte zu stemmen, helfen Butterlins Frau Marija und die vier Kinder mit. Über den Andrang des Open-Air-Angebots freut sich die Gastronomenfamilie.

Am dritten Adventssonntag tritt ein Chor in der Weihnachtshütte auf. Der Erlös des kleinen Events geht an die Kinderkrebsnachsorge Tannheim. Um 15.30 Uhr kommt der Weihnachtsmann, um die Kinder zu bescheren. Für diese Aktion klettert Butterlin aufs Dach und wirft kleine Geschenke aus dem Sack. Der besonderen Bescherung fiebern die Jungs und Mädchen jedes Jahr entgegen. „Wenn die Kinderaugen strahlen“, ist das für ihn ein schönes Gefühl.

Bis Silvester hat die Weihnachtshütte offen

Öffnungszeiten

Donnerstags hat der kleine Weihnachtsmarkt in der Hindenburgstraße 28 in Nellingen von 17 bis 22 Uhr offen; sonntags ist von 12 bis 20 Uhr Betrieb. Für den Weihnachts-Countdown ist auch am 22. und 23. Dezember von 17 bis 22 Uhr offen; der Heilige Vormittag wird von 10 bis 16 Uhr gefeiert. Betrieb ist auch am 29. und 30. Dezember; an Silvester ist von 10 bis 18 Uhr offen. Dann beginnt der Einlass zur Silvesterparty bei Butterlin.

Butterlins Restaurant

Seit 2005 bietet Jean Rémy Butterlin in seinem urig eingerichteten Restaurant schwäbische Küche und französische Klassikern aus dem Elsass. Den Beruf hat er in der Sternegastronomie gelernt. Jetzt legt er seinen Fokus auf einfache, kreative Gerichte der deutschen und der französischen Küche. Spätzle, Rostbraten und Schnitzel stehen ebenso auf der Karte wie Boeuf Bourguignon, Coq au Vin oder Flammkuchen. Weitere Informationen: https://butterlin.de