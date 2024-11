Gastronomie in Oberaichen: Im Bahnhöfle zieht neues Leben ein

1 Die Brüder Alessandro (links) und Daniele Arianiello wollen am 29. November das Cuore Matto in Oberaichen eröffnen. Foto: /Caroline Holowiecki

Seit 2019 ist die traditionsreiche Gaststätte am S-Bahnhof in Oberaichen zu. Mehrmals hieß es, eine Lösung bahne sich an, nun aber sind wirklich neue Pächter gefunden. Sie sind in Leinfelden-Echterdingen keine Unbekannten.











Man sieht sich immer zweimal im Leben, besagt ein Sprichwort. Auch auf die Brüder Daniele „Nello“ und Alessandro Arianiello trifft das zu. Gastronomiefans kennen sie aus dem La Commedia in Stetten. Das Lokal des dortigen Tennisclubs hatten die Eltern der Brüder bis Ende 2020 erfolgreich geführt – 19 Jahre lang. Daniele Arianiello (46) schmiss die Küche, sein 30-jähriger Bruder half aus und arbeitete zudem als Barchef in einem Hotel in der Stadt. Und nun stehen die beiden kurz vor der Eröffnung ihres eigenen Restaurants in Leinfelden-Echterdingen. Noch in diesem Monat soll das „Cuore Matto“ aufmachen, zu Deutsch „Verrücktes Herz“. Das Lokal ist wie die Gastronomen nicht unbekannt. Es handelt sich um das ehemalige Bahnhöfle in Oberaichen.