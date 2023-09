9 Auf den Neustart im Goldenen Löwen freuen sich Lazarus Potsolidis und Tanja Liebich. Bisher waren sie die Wirte in der Gaststätte Post. Foto: Roberto Bulgrin

Mit Lazarus Potsolidis und Tanja Liebich hat der Goldene Löwe neue Wirte. Das Traditionslokal öffnet nach fast einem Jahr am 1. Oktober wieder. Für den Saalbau sucht die Gemeinde indes einen neuen Pächter.











Nach einer langen Zitterpartie um die Zukunft der Gaststätte Post in Neuhausen geht für Lazarus Potsolidis und seine Frau Tanja Liebich ein Traum in Erfüllung. Sie eröffnen am Sonntag, 1. Oktober, in der Traditionsgaststätte Goldener Löwe ihr Schnitzelhaus. „Wir haben das Lokal mit Bar und Biergarten gepachtet“, sagt der Gastronom. Er hat eine Kaufoption, will das Lokal weiterbetreiben. Das freut seine Frau: „Wir sind in Neuhausen verwurzelt.“ Die Gastronomie am Ort ist im Umbruch. Derzeit sucht die Gemeinde auch für den in ihrem Besitz befindlichen Saalbau einen neuen Pächter.