Gastronomie in Leinfelden: Leinfelden kriegt eine schwäbisch-spanische Tapas-Bar

S-Bahn in der Region Stuttgart Zug reißt Oberleitung raus – Ausfälle und Verspätungen auf der Linie S1

Ein Zug reißt am Donnerstagmorgen bei Wendlingen am Neckar die Oberleitung raus. In der Folge kommt es auf der Linie S1 zu Verspätungen und Ausfällen. Inzwischen ist der Schaden behoben.