1 In der ehemaligen Wurstküche plus Schlachthaus der Großbettlinger Linde betreiben Julia Scheu und ihr Partner Daniel Meissner das Cateringunternehmen Proviantmeister. Foto: /Caroline Holowiecki

In die Linde in Großbettlingen ist neues Leben eingekehrt. Die Räume der einstigen Metzgerei werden von einem Caterer und einem Pizzaservice genutzt, auch das Wirtshaus mit dem Saal wird renoviert. Nicht alle traditionsreichen Betriebe haben dieses Glück.















Es ist spät geworden. Am Abend zuvor sind Daniel Meissner und Julia Scheu erst gegen Mitternacht vom Einsatz zurückgekehrt. Über zwei Tage haben sie mit ihrem Cateringunternehmen „Proviantmeister“ bei einer Veranstaltung in Karlsruhe in Summe 850 Burger serviert, da fehlte nachts die Kraft, noch aufzuräumen. In der Spülküche warten an diesem Vormittag diverse Gefäße darauf, gereinigt zu werden, und auch sonst gibt es genug zu tun. Bürokram muss erledigt werden, und auch der nächste Auftrag will vorbereitet werden. 170 Bowls sollen morgen Mittag über die Theke gehen. Dafür müssen Bulgur, Gemüse, Joghurt und mehr hergerichtet werden.