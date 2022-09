1 Der Geschäftsführer Marco Morsillo, Souschef Mico Magarewitsch und Küchenchef Tim Wilfert (von links). Foto: Caroline Holowiecki

Monatelang war die Vereinsgaststätte des RV Bonlanden geschlossen, nun aber wird wieder gekocht im Lokal. Der neue Chef hatte schon seit Jahren ein Auge drauf geworfen.















Die Tische, Stühle und Sonnenschirme stehen in Reih’ und Glied. Jetzt fehlt nur noch gutes Herbstwetter im Biergarten. „Perfetto“, sagt auch Marco Morsillo beim Blick über den Außenbereich – perfekt. Der 49-Jährige ist der neue Geschäftsführer im Edelweiß, der Gaststätte des gleichnamigen Radsportvereins aus Bonlanden. Seit dem Frühjahr stand das Restaurant an der Ringstraße leer. Nun ist wieder von Dienstag bis Sonntag täglich mittags und abends geöffnet.

„Das war mein Traum“, sagt Marco Morsillo, während er seinen Espresso genießt. Er habe lang selbst in Filderstadt gelebt und ehemals das Restaurant Amalfi in Bonlanden geführt, und auch zuvor habe er viel Erfahrung als Konditor oder Pizzabäcker im In- und Ausland gesammelt. Mittlerweile lebt er in Reutlingen, doch er sagt: „Ich hatte das Potenzial des Lokals erkannt.“ Die Lage habe ihm stets gefallen, die Parksituation, die Terrasse und der große teilbare Saal plus Nebenzimmer. Mehrere Jahre habe er sich immer wieder nach dem Radsportheim erkundigt – und jetzt endlich zugeschlagen.

Weinprobe mit Vier-Gänge-Menü

Am 10. September war die Neueröffnung. Serviert werden aber nicht etwa Pizza und Pasta, sondern schwäbisch-bürgerliche Speisen: Zwiebelrostbraten, Käsespätzle oder Maultaschen, „natürlich machen wir die selber“, sagt Mico Magarewitsch (27), der Souschef. Ihn und den Küchenchef Tim Wilfert (25) hat Marco Morsillo extra mitgebracht. Die Deko innen wurde verändert, die Küche aufgerüstet, auch der Verein habe investiert. „Und wir sind auch neu“, sagt Marco Morsillo und grinst.

Das Trio hat viel vor. Ab Oktober soll einmal im Monat eine Weinprobe sein, bei der ein Vier-Gänge-Menü serviert wird. „Das ist mein Hobby, ich liebe Wein“, sagt Marco Morsillo. Außerdem will er für die kältere Jahreszeit draußen ein Zelt aufbauen und Gegrilltes und Glühwein verkaufen. „Ein bisschen wie ein Weihnachtsmarkt“, sagt Tim Wilfert.

Lieferschwierigkeiten verzögern manches

Bis dahin muss sich manches noch finden. „Momentan haben wir noch eine kleine Karte“, sagt Mico Magarewitsch. Man wolle sich Zeit nehmen anzukommen. „Step by step“, sagt er. Noch läuft auch nicht alles rund. Lieferschwierigkeiten verzögern manches. Bestellte Sitzgarnituren für draußen wurden nur zum Teil geliefert. „Das ist momentan die Situation“, sagt Marco Morsillo achselzuckend. Und auch ein anderes Problem, das viele in der Branche haben, plagt das neue Edelweiß-Team. „Wir suchen händeringend nach Servicepersonal“, sagt Tim Wilfert.