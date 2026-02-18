Gastronomie in Filderstadt: Neues Restaurant in Plattenhardt: Im Sommer soll „L’Unico“ zur Eisdiele werden
Kürzlich hat in Plattenhardt das italienische Restaurant L’Unico eröffnet. Betrieben wird es von Albina Rizanaj und ihrer Familie. Foto: Caroline Holowiecki

Dieser Tage hat in Plattenhardt ein neues Restaurant eröffnet. Bei „L’Unico“ wird typische italienische Kost serviert, sobald das Wetter sich bessert, geht’s dann raus auf die Terrasse.

﻿Die Uhlbergstraße in Plattenhardt mausert sich. Erst hat nach Jahren des Leerstands am 23. Januar das Restaurant Schnecken als griechische Taverne wiedereröffnet, nur Tage später hat die Bürgerinitiative Aufbruch Plattenhardt die Fenster des seit Langem geschlossenen Schuhhauses Breuning mit Werken aus der örtlichen Kunstschule geschmückt. Und nun gibt es einen weiteren Neuzugang: Das Restaurant L’Unico hat still und heimlich am 30. Januar eröffnet. Werbung haben die Wirtsleute nicht gemacht, lieber erst mal ankommen und die Abläufe kennenlernen. Dennoch seien reichlich Leute dagewesen bei der Neueröffnung, berichtet die Betreiberin Albina Rizanaj.

