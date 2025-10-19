Gastronomie in Filderstadt: In Sielmingen gibt es jetzt „äbbes Guats“

In Sielmingen gibt es jetzt „äbbes Guats“

1 Das Wirtepaar Vanya und Kai Leitert hat die Gaststätte des TSV Sielmingen übernommen. Bei „Äbbes Guats“ gibt es schwäbische Speisen. Foto: Caroline Holowiecki

Die Sportgaststätte des TSV Sielmingen hat wiedereröffnet – unter neuem Namen, mit neuen Wirten und einem neuen Konzept.











Im Restaurant des TSV Sielmingen wird wieder gekocht. Am 7. Oktober hat das Lokal an der Seestraße wiedereröffnet – mit neuen Wirten. Das Ruder übernommen haben Vanya und Kai Leitert. Das Ehepaar lebt mit Tochter, Katze und Hund in Bernhausen und bringt viel Erfahrung in der Branche mit. „Wir sind beide seit 20 Jahren in der Gastro. Wir kommen mit einem ordentlichen Background“, sagt Kai Leitert (35). Er nennt Lokale in Filderstadt, wo er und seine Frau schon gearbeitet hätten. Die Sielminger Sportgaststätte sei allerdings die erste eigene Gaststätte. Ihr haben sie nun den Namen „Äbbes Guats“ verpasst.