Gastronomie in Filderstadt: Ein Sushi-Lokal in Bonlanden

1 Sie haben das ehemalige Bambus übernommen: Long Vu (links) und sein Sohn Lyuboslav Vu (rechts). Thong Pham (Mitte) hilft während des Übergangs mit. Foto:

Das asiatische Lokal an der Bonländer Hauptstraße hat neue Betreiber und einen neuen Namen: Dragon Sushi. Warum die Stammkundschaft trotzdem auf ein bekanntes Gesicht trifft.











Neuer Name, neue Betreiber, neues Speisenangebot: Mit dem Jahreswechsel hat sich im asiatischen Lokal an der Bonländer Hauptstraße einiges verändert. Das ehemalige Bambus heißt seit dem 2. Januar Dragon Sushi, und der Name zeigt bereits an, was im Restaurant hauptsächlich serviert wird, nämlich kleine Reisröllchen mit Fisch, Garnelen, Hühnchen und/oder Gemüse.