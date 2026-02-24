Gastronomie in Filderstadt: Diesen spektakulären Ausblick gibt’s im neuen Restaurant Kaya Cucina

1 Anil Hayta ist Chef im Kaya Cucina – über den Dächern von Bernhausen. Foto: Caroline Holowiecki

Viele haben es noch gar nicht mitbekommen: Im Obergeschoss des Bernhauser Hotels Kaya hat ein italienisches Restaurant eröffnet. Warum das Lokal erst jetzt durchstarten will.











Link kopiert

﻿Die Aufzugtür öffnet sich, und der Blick geht automatisch in die Ferne. Die Augen folgen den Autos, die aus Bernhausen hinaus- und den Schinderbuckel hochfahren, sie schweifen über Felder und Obstwiesen und erreichen die Ortsgrenzen von Bonlanden. Ja, der Blick von der Dachterrasse des Kaya Hotels in Bernhausen ist schon besonders, das wird selbst bei trübem Winterwetter klar. Der 180 Quadratmeter Riesenbalkon ist Anil Haytas ganzer Stolz. Auf dem Handy zeigt er Bilder, die an sonnigen Tagen entstanden sind. Rot-weiße Sonnenschirmchen wie im Urlaub an der italienischen Riviera sind drauf zu sehen. Er berichtet von einer Aussicht bis zur Schwäbischen Alb.