Gastronomie in Esslingen: So schmeckt der Kultcocktail als Heißgetränk – Neues Pop-up in Esslingen

1 Marc Strobel serviert in Esslingen heißen Aperol als Glühwein-Alternative. Foto: Roberto Bulgrin

Es muss nicht immer Glühwein auf dem Weihnachtsmarkt sein: Ein neues Pop-up-Angebot auf der Inneren Brücke in Esslingen bietet zum Aufwärmen Hot Aperol an.











Der Esslinger Weihnachts- und Mittelaltermarkt ist weit über die Region hinaus beliebt und lockt regelmäßig Massen an. Marc Strobel weiß das nur zu gut. Er wohnt direkt am Hafenmarkt und erlebt das Gedränge und Geschiebe in der Vorweihnachtszeit jeden Tag aus nächster Nähe.

Viele Besucherinnen und Besucher mögen dieses Gewusel vermutlich, genauso wie den obligatorischen Glühwein oder Punsch, der in Esslingen wie überall sonst auch zu den Klassikern des Budenzaubers gehört. Aber will man nicht irgendwann auch mal etwas anderes?, fragten sich Marc Strobel und sein Kompagnon Philipp Mohrlock. Ein Versuch ist es wert, dachten sich die beiden. Ende November haben sie deshalb den Pop-up-Laden Hot Dolomiti auf der Inneren Brücke eröffnet.

An der gemütlich dekorierten und beleuchteten Theke des Eiscafés Dolomiti, das derzeit Winterpause hat, servieren die beiden Esslinger nun heißen Aperol und Hot Orange. „Die Idee ist ganz spontan beim Mittagessen entstanden“, erzählt Marc Strobel, „wir wollen ein Kontrastprogramm zum Glühweinüberdruss bieten.“ Teo Costantin, der Inhaber des traditionellen Eiscafés, habe anfangs noch mit der Interimslösung gefremdelt, sich dann aber doch umstimmen lassen. Vom fixen Einfall bis zur Eröffnung des Pop-ups blieben ihnen nur rund eineinhalb Wochen Zeit. „Es war eine Mammutaufgabe“, sagt Strobel. Aber es hat geklappt. Bis zum 22. Dezember ist das Hot Dolomiti jeden Tag ab 15 Uhr bis 20.30 Uhr geöffnet, am Wochenende bis 21.30 Uhr.

Neuer Pop-up-Laden Hot Dolomiti auf der Inneren Brücke in Esslingen. Foto: Roberto Bulgrin

Hot Aperol: Sommerdrink wird zum Seelenwärmer

Eisgekühlt und mit einem Schuss Sekt oder Prosecco ist Aperol ein beliebter Sommerdrink. Im Hot Dolomiti wird das orangefarbene Kultgetränk mit dem bittersüßen Geschmack nun zusammen mit Apfelsaft, Weißwein und Orangenscheibe als Heißgetränk serviert. „Wir mischen das frisch nach eigenem Rezept“, erklärt Marc Strobel. Er ist überzeugt, dass diese Kreation auch jenen schmeckt, denen der italienische Likör sonst etwas zu herb ist. „Alle Zutaten zusammen ergeben eine wirklich tolle Balance“, schwärmt der 35-Jährige. Wer unsicher ist, kann auch Hot Orange bestellen. Dabei handelt es sich um ein alkoholfreies Mixgetränk aus heißem Orangensaft mit einer weihnachtlichen Zimtnote. Wer es lieber mit Schuss mag, bekommt Hot Orange auch mit Rum.

„Tolle Atmosphäre mit Blick aufs Wasser“

Die dampfend in Glasbechern servierten Getränke genießt man im Freien. Es gibt Stehtische und einige Sitzplätze. „Es ist eine tolle Atmosphäre mit Blick aufs Wasser“, sagt Marc Strobel über den Standort unweit von Maille-Park und Neckarkanal, der viel historisches Flair hat. Die Innere Brücke wurde 1286 errichtet und ist damit immerhin die zweitälteste Brücke Deutschlands. Er sieht es zudem als Vorteil an, dass es – abseits des Weihnachtsmarktes – hier etwas ruhiger zugeht.

Esslinger Handel und Gastronomie – Leerstände vermeiden

Mit seinem Angebot möchte Marc Strobel, der bei den Wirtschaftsjunioren Esslingen aktiv war, auch die Innenstadt beleben. „Wir nutzen den Leerstand, das ist wichtig für Esslingen“, sagt der Weinbetriebswirt, der sich als Gründer eines Start-ups seine Zeit flexibel einteilen kann. Er möchte auch am traditionellen Heiligen Vormittag am 24. Dezember mit einem Ausschank vertreten sein. Ob er dafür noch eine Genehmigung von der Stadt bekommt, sei derzeit aber offen.