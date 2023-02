7 Das The Ladies Diner in Esslingen-Zell ist dem Stil eines American Diners der 1950er Jahre nachempfunden. Foto: Tim Kirstein

Burgerrestaurants sind sehr beliebt und prägen das Bild vieler Innenstädte. Egal ob klassischer Hamburger, Cheeseburger oder Veggie-Burger – in diesen sieben Restaurants in Esslingen ist für jeden Geschmack etwas dabei.















Wer an Burger denkt, denkt an Fast-Food. Doch schon lange sind Burger nicht mehr nur in Schnellimbissen erhältlich. Seit einigen Jahren kann man Burger auch auf Speisekarten von Restaurants, zum Teil auch in der gehobenen Gastronomie, finden. In Esslingen bieten verschiedene Restaurants Burger an. Manche von ihnen tun dies mit einem besonderen Ansatz.

Die 1950er Jahre Im The Ladies Diner in der Alleenstraße 29 können Gäste Burger im Ambiente eines klassischen American Diners der 1950er Jahre bestellen. Neben dem außergewöhnlichen Stil locken verschiedene Varianten, die alle auf Wunsch mit veganem Burger-Patty serviert werden. Stilecht gibt es als Getränk dazu Milkshakes.

Papas Burger In der Martinstraße 27/1 bereiten die Mitarbeiter von Pop’s Burger an jedem Tag der Woche eine Vielzahl von verschiedenen Burgern zu. Die Restaurantkette geht auf den Udo Snack in Stuttgart zurück, seither sind weitere Standorte dazugekommen. Gäste können während des Essens auf Bildschirmen Sportveranstaltungen verfolgen.

Der Cheat Day Wer bei seiner Diät einen Cheat Day, einen Schummel-Tag, machen möchte, ist im gleichnamigen Restaurant in der Bahnhofstraße 24 richtig. Cheat Day Burgers bietet Burger mit Rind- oder Hühnerfleisch, vegetarische Varianten sowie ein breites Angebot an Beilagen.

Boxenstopp Hausgemachte Burger verspricht Pit’s Burger im Zentrum des Esslinger Stadtteils Berkheim. Wer einen Boxenstopp einlegen und seine Energiereserven wieder volltanken will, findet in der Kronstraße 42 eine große Auswahl an Burgern, Pommes und hauseigenen Soßen.

Burger trifft Bio In der Neckarstraße 7 befindet sich seit 2018 ein Restaurant, in dem Gäste Burger mit Bio-Zertifizierung bestellen können. Das Kitchen Bio Restaurant verspricht Zutaten in Bio-Qualität. Neben Burgern gibt es im Restaurant auch Spieße und Bowls. Für alle Mahlzeiten gibt es mindestens eine vegane Variante. Das Restaurant vertritt außerdem den Zero-Waste-Gedanken, der das Ziel verfolgt, möglichst wenig Abfall zu produzieren.

Die drei Bs In der Esslinger Innenstadt serviert Triple B – Beef Burger Brothers täglich Burger aller Art. In der Pliensaustraße 38 werden auch ausgefallene Wünsche bedient, denn bei Triple B können Gäste den Gold Burger, einen Burger mit vergoldetem Patty, bestellen. Interessierte müssen sich jedoch gedulden: Triple B ist vorübergehend geschlossen.

Imbiss an der Ecke Kiri’s Grillpfanne in der Martinstraße 12 bietet klassische Imbissmahlzeiten. Neben Currywurst und Pommes werden hier auch Burger serviert. Wen während des Shoppens in der Bahnhofstraße der Hunger packt, der findet hier eine kleine Auswahl an Burgern für Zwischendurch.