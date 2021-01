1 Restaurants und Cafés bleiben geschlossen. Einige bieten einen Lieferservice an. Foto: Roberto Bulgrin

Der Lockdown wurde deutschlandweit verlängert. Die Gastwirte und Café-Betreiber in Esslingen bieten teilweise einen Abhol- und Lieferservice an. Wir haben nachgefragt, was die Verlängerung des Lockdowns für die Gastwirte bedeutet.

Esslingen - Das Freizeichen ist nur einmal zu hören, bevor sich der Anruf­beantworter des Weinkellers Einhorn einschaltet. Das Restaurant in der Heugasse habe aufgrund der Corona-Regelungen geschlossen. Es gibt keinen Liefer- oder Abholservice. Kunden hätten aber die Möglichkeit, einen Gutschein zu kaufen – für die Zeit, in der Restaurants wieder öffnen können. Wann die Gastronomen wieder ihre ersten Gäste empfangen dürfen – das bleibt vorerst eine Zukunftsfrage. Bund und Länder haben den Lockdown deutschlandweit verlängert. Was bedeutet das für Gastwirte und Café-Betreiber in Esslingen?