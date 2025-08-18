Gastronomie in Esslingen: Lauschiges Biergartenlokal mit Alpen-Charme

1 Zur TVO Alm gehört der große Biergarten mit Blick ins Grüne. Foto: Roberto Bulgrin

In Esslinger Höhenlage hat ein zünftiges Lokal mit großem Biergarten eröffnet. Auf den Tisch kommen in der TVO Alm in Rüdern schwäbische Spezialitäten.











Rüdern liegt zwar nicht in den Bergen, gehört aber immerhin zu den höher gelegenen Stadtteilen Esslingens. Hier oben, mit Blick ins Neckartal und umgeben vom üppigen Grün der Gärten und Weinberge hat nun die TVO Alm eröffnet. Das Lokal in der Uhlbacher Straße 65 liegt etwas versteckt an einer steilen Abzweigung am Ende von Rüdern. Offiziell ist es das Vereinslokal des Sportvereins TV Obertürkheim, daher rührt auch die Abkürzung. Anfang Juni haben Ivica Jankovic und Geraldine Fleming das seit Corona leer stehende Restaurant übernommen. Früher war hier die Jausenschenke.

Bereits am Eingang geben überkreuzte Holzski gewissermaßen das Motto vor: Hier geht es alpenländisch, urig und zünftig zu – wie auf einer Hütte. „Die Leute sollen ankommen und hier ihren Platz finden. Einfach und sehr gemütlich“, umschreibt Jankovic die Idee. Dazu passt die rustikale Inneneinrichtung: Schlichte Glühbirnen hängen über den gebeizten Tischen, die Holzwand zieren Skier, ein Rechen und Gehörne. Platz nehmen die Gäste auf alten Wirtshausstühlen oder auf den ausladenden Eckbänken.

Schwäbische Karte mit Zwiebelrostbraten, Tafelspitz und Wurtstsalat

Zum Flair gehört auch, dass das gesamte Team Lederhosen und Hemden trägt. Serviert werden dabei urschwäbische Gerichte wie Zwiebelrostbraten, Tafelspitz, Schweinemedaillons oder Maultaschen sowie Kässpätzle und Salatteller. Gern bestellt wird auch der Wurstsalat. Dazu kann man einen schwäbischen Birnen- oder Apfelmost bestellen, der im Hochsommer gekühlt mit Eiswürfeln serviert wird. Bier gibt es sowieso. „Wir haben keine große Karte, setzen stattdessen auf sehr gute Qualität“, sagt Jankovic. Die Produkte bezieht die TVO Alm aus der Region, teilweise sogar aus der unmittelbaren Nachbarschaft. So kommt der Wein vom gegenüberliegenden Weingut Bayer, die Obstschnäpse von Bernhard Winkler aus Rüdern und die Eier vom Jägerhaus.

Ivica Jankovic und Geraldine Fleming führen die TVO Alm in Rüdern. Foto: Roberto Bulgrin

Wasenfeeling in Esslingen und sonntags Weißwurstfrühstück

Jeden Sonntagvormittag gibt es in der TVO Alm Weißwurstfrühstück. In größeren Abständen sind freitagabends weitere Events wie etwa die Sunset-Party mit einem DJ geplant. Ein bisschen Wasen-Stimmung ist durchaus erwünscht. Im großen Biergarten mit den zwei alten schattigen Kastanien lässt es sich aushalten, während unten im Tal die nächste Hitzewelle anrollt. „Hier weht meistens ein schönes Lüftchen und es ist sehr angenehm“, sagt Geraldine Fleming mit ihrem sympathischen Akzent. Vor über 30 Jahren ist sie von Irland nach Deutschland ausgewandert. Die 58-Jährige verfügt über reichlich gastronomische Erfahrung. Zuletzt hat sie die Vereinsgaststätte Beckenhau an der Römerstraße geführt, bis ihr Pachtvertrag nicht verlängert wurde. Auch Ivica Jankovic, der ursprünglich aus Montenegro stammt, war in der hiesigen Gastro-Szene aktiv, etwa im Barista, dem früheren Café am Rathaus und dem Theatercafé.

Weihnachtsmarkt, Glühwein und Alm-Besen in der kühleren Jahreszeit

Die TVO Alm möchte mehr als nur eine Sommerlocation sein, so schön die Aussicht auf den Melac-Turm, der im 16. Jahrhundert als „Lusthäuslein“ gebaut wurde, und auf die Ailenberg-Gegend auch ist. Für den Herbst planen die Wirte einen Alm-Besen, für den Winter einen kleinen Weihnachtsmarkt mit Glühwein. Das Alpen-Konzept kommt offenbar schon jetzt bei den Gästen gut an. „Wer drinnen sitzen will, sollte unbedingt vorher reservieren“, rät die Wirtin. Im Gasthaus gibt es zirka 50 Plätze, im Biergarten mit Selbstbedienung rund doppelt so viele. Bei schönem Wetter kommen vor allem Spaziergänger oder Radfahrer in der TVO Alm vorbei. Die Gaststätte im Grünen ist auch mit dem Auto erreichbar und verfügt über einige Parkplätze vor dem Haus.