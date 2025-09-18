Gastronomie in Esslingen: Event im Weingut: Welche Traube passt zu welchem Wein?

1 Nicht nur Wein, auch die dazugehörigen Trauben kann man am Wochenende im Weingut Bayer probieren. Foto: Sebastian Kahnert/dpa

Am Wochenende können die Gäste im Esslinger Weingut Bayer nicht nur edle Tropfen kosten, sondern auch die dazugehörigen Trauben pur probieren.











Am kommenden Wochenende findet im Esslinger Weingut Bayer eine Veranstaltung statt unter dem Motto „Beere trifft Wein“. Das Besondere daran: Die Gäste können nicht nur Wein probieren, sondern auch die Aromen der Trauben zum jeweiligen Wein zuordnen und verkosten.

Das Familienweingut in Rüdern öffnet am Samstag und Sonntag, 20. und 21. September, jeweils von 13 bis 19 Uhr seine Türen. Den Besucherinnen und Besuchern wollen die Erzeuger ein sinnliches und herbstliches Erlebnis rund um die Traubenlese bieten. Weinfreunde erfahren bei der Veranstaltung aus erster Hand, wie die frische Beere aussieht, duftet und schmeckt, bevor sie zum edlen Tropfen verarbeitet wird. Wer möchte, kann die Traube pur probieren und anschließend den dazu passenden Wein verkosten – ein aufschlussreicher Vergleich für Gaumen und Nase. Für frühherbstlichen Genuss sorgt außerdem der erste Federweiße des Jahres, begleitet von Zwiebelkuchen und Flammkuchen. Das Weingut Bayer zählt zu den renommierten Esslinger Selbsterzeugern von Rebensaft. Die Wengerter der Familie versprechen ihren Gästen bei dem Event einen Reigen an Aromen, eingebettet in „echte Weinkultur zum Erleben“.

Adolf Bayer beim Rebenschnitt im März (Archivfoto). Foto: Roberto Bulgrin

Das Weingut Bayer befindet sich in der Uhlbacher Straße 86 in Esslingen-Rüdern. Mit öffentlichen Verkehrsmitteln ist es zu erreichen mit der Buslinie 109 ab Bahnhof Esslingen, Ausstieg an der Haltestelle Rüdern/Hinterer Holzweg.