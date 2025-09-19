Gastronomie in Esslingen: Esslinger Ernährungsexpertin: Viel zu viel Fett für Kinder in Restaurants

Einfallslos, ungesund, fett: Essensangebot für Kinder in Restaurants stehen in der Kritik. Gastronomen aus dem Kreis Esslingen nehmen Stellung – oder auch nicht.
Klingt nach tütteliger Phantasie: „Pumuckls Geheimnis“, „Die Zahnfee schaut weg“, „Käpt’n Blaubärs Lieblingsschmaus“. Tatsächlich birgt die Poesie der Kinderspeisekarten nur Tarnnamen für Phantasielosigkeit, hinter denen fast immer das Gleiche steckt: Schnitzel, Pommes, Spätzle mit Soß’, Chicken Nuggets und vielleicht noch Fischstäbchen.