Gastronomie in Esslingen: Esslinger Ernährungsexpertin: Viel zu viel Fett für Kinder in Restaurants
1
Aus der Fritteuse in den Kindermagen: Pommes mögen die Leibspeise vieler kleiner Gäste sein – aber die restaurantübliche Zubereitung macht beide fett, Essen und Esser. Foto: dpa

Einfallslos, ungesund, fett: Essensangebot für Kinder in Restaurants stehen in der Kritik. Gastronomen aus dem Kreis Esslingen nehmen Stellung – oder auch nicht.

Klingt nach tütteliger Phantasie: „Pumuckls Geheimnis“, „Die Zahnfee schaut weg“, „Käpt’n Blaubärs Lieblingsschmaus“. Tatsächlich birgt die Poesie der Kinderspeisekarten nur Tarnnamen für Phantasielosigkeit, hinter denen fast immer das Gleiche steckt: Schnitzel, Pommes, Spätzle mit Soß’, Chicken Nuggets und vielleicht noch Fischstäbchen.

