Gastronomie in Esslingen

1 Bar-Betreiber Duke hat schwere Monate hinter sich. Vergangenen Dienstag durft er wieder öffnen. Foto: Roberto Bulgrin

Bittere Zeiten liegen hinter ihnen. Und vielleicht auch vor ihnen. Kneipen mit reiner Schankkonzession und ohne Speisebewirtung dürfen nun nach der Corona-Pause wieder ihre Pforten öffnen. Dennoch: Die Gäste, die Arbeit und das Einkommen haben ihnen gefehlt. Nun wagen sie einen Neustart.

Esslingen - Für Duke waren die vergangenen drei Monate eine „Katastrophe“. Und das nicht nur finanziell. Er sitzt allein auf einer der sperrigen Holzbänke vor seiner Bar, dem „Duke’s“, und zieht an einer Zigarette. Wenige Meter neben ihm parkt eine dicke, mattschwarze Harley. Sie scheint zum Inventar zu gehören und trägt den Spirit der Kneipe nach draußen. Rock ’n’ Roll. Die Stimmung in Dukes Bar und den anderen Esslinger Gaststätten ist gemischt. Zwar dürfen sie seit vergangenen Dienstag wieder öffnen, doch die drei Monate, in denen die Theken im Land leer, die Zapfanlagen trocken und die Aschenbecher blitzeblank geblieben sind, haben ihre Spuren hinterlassen. Die Gäste sind noch zögerlich, die Auflagen streng.