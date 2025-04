Gastronomie in Esslingen: Café Hygge eröffnet zweiten Standort in der Esslinger Innenstadt

1 Jochen und Annelie Masching betreiben das Café Hygge in Oberesslingen – und bald auch eins an der Maille. Foto: Roberto Bulgrin

Nachdem die Betreiber des Café Maille ihre Gastronomie recht überraschend aufgegeben haben, eröffnet das Café Hygge aus Oberesslingen demnächst einen zweiten Standort am Rande des Esslinger Mailleparks.











Vegetarisch oder vegan und meist glutenfrei sind die Speisen und Getränke im Café Hygge in Oberesslingen. Das kommt offenbar gut an: Inhaberin Annelie Masching ist sehr zufrieden mit der Nachfrage. So zufrieden, dass sie jetzt die Eröffnung eines zweiten Standorts in der Esslinger Innenstadt plant. Noch im Mai will sie ein weiteres Café Hygge im früheren Café Maille eröffnen – Letzteres wurde vor Kurzem überraschend geschlossen.

Vermutlich Mitte Mai wird das neue Café am Esslinger Maillepark eröffnen. „Ein konkretes Datum gibt es noch nicht“, sagt Annelie Masching. Man sei gerade dabei, die Räume an der Maille zu renovieren, es sei noch nicht ganz klar, wie lange das dauere. Ohnehin sei die Erweiterung auf einen zweiten Standort recht spontan zustande gekommen: „Das hat sich kurzfristig ergeben“, sagt Masching.

Café Hygge setzt auf mehr Laufkundschaft in der Esslinger City

Die Cafébetreiberin sieht viel Potenzial in der Esslinger Innenstadt. Denn dort könne man auch auf Laufkundschaft setzen. In Oberesslingen hingegen kämen die meisten Gäste sehr gezielt – etwa wegen des speziellen Angebots aus überwiegend pflanzlichen Zutaten. „In Oberesslingen läuft es sehr gut, die Nachfrage ist super und wir haben immer viele Gäste“, sagt Masching. Aber das Café sei sehr klein und die Kapazitäten seien daher begrenzt. Eine Erweiterung vor Ort aber sei schwierig.

Daher sieht sie den zweiten Standort in der Stadt als gute Chance. „Die Lage ist toll, im Park ist immer viel los“, so Masching. Auf der schönen Terrasse des früheren Café Maille wolle sie den Leuten mit ihrem Team ein gutes Angebot machen. Man werde das Konzept aus Oberesslingen auch in der Innenstadt weiterführen, also vegetarische und vegane und langfristig auch nur noch glutenfreie Speisen und Getränke anbieten. Zunächst wolle sie auch an der Maille vor allem Frühstück und Mittagstisch anbieten, die Öffnungszeiten aber nach und nach erweitern. Langfristig solle das Café am Park dann auch bis abends geöffnet sein.

Café Maille ist nach 30 Betriebsjahren geschlossen worden

André Walek, Mitinhaber des früheren Café Maille, ist froh über die Nachfolge durch das Café Hygge. „Uns ging es immer darum, dass das Café an diesem Standort erhalten bleibt“, sagt er. Er, seine Frau und andere Mitstreiter hätten das Lokal im Jahr 2021 mitten in der Corona-Pandemie vor allem übernommen, um es zu retten und vor der Schließung zu bewahren. Schließlich habe es das Café Maille seit 1995 gegeben, das habe man nicht einfach abschreiben wollen.

Das Café Maille hat nach 30 Betriebsjahren überraschend geschlossen. Foto: Roberto Bulgrin

Vier Jahre lang hätten er und sein Team das Lokal betrieben. „Das war eine richtig schöne Zeit“, sagt Walek. Allerdings habe es auch verschiedene Schwierigkeiten gegeben, die in der Summe letztlich dazu geführt hätten, dass sie den Cafébetrieb jetzt aufgegeben hätten. „Aktuell ist es wirklich schwierig, zuverlässiges und konstant gutes Personal zu finden“, erklärt Walek.

Hinzu komme, dass die Zusammenarbeit mit der Stadt nicht gerade einfach gewesen sei. Er und sein Team hätten sich deutlich mehr Unterstützung seitens der Stadtverwaltung gewünscht – stattdessen hätten sie oft den Eindruck gehabt, man lege ihnen Steine in den Weg. Das Fass zum Überlaufen gebracht habe eine Rechnung aus dem Rathaus, über die er sich sehr geärgert habe, sagt Walek. An dem Punkt habe sich sein Team entschieden, aufzuhören – und diese Entscheidung auch recht zügig umgesetzt. Zum 1. April wurde das Café Maille geschlossen.