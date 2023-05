1 Christina Beutler (links) zieht sich nach 35 Jahren aus der Weinstube Fröhlich zurück Mancika Kohler-Kesinovic (rechts) macht weiter. Foto: Lichtgut//Lichtgut/Leif Piechowski

Journalisten und Theaterleute trafen sich hier – kein anderes Lokal in Stuttgart hatte in den 70ern bis zwei Uhr geöffnet. Die Weinstube Fröhlich mitten im Rotlichtviertel ist eine Institution. Nach 35 Jahren übergibt Wirtin Christina Beutler die Staffel.















Man nannte sie „Mammi“, „Medi“ oder „Widmerin“: Nach der Chefin war die 1963 eröffnete Weinstube Widmer benannt. Nicht unbedingt an der Küche lag’s, warum Künstler, Medienleute und Intellektuelle das Lokal zwischen den Laufhäusern im Leonhardsviertel so sehr schätzten. Aber hier durften sie bis um zwei Uhr morgens bleiben, um sich die Zunge wundzureden über „Wehmeiers Che Guevara-Inszenierung, über die Vorschulerziehung oder das Liebesleben der Linksradikalen“, wie sich der Journalist Hans Fröhlich erinnerte, dessen Aufstieg vom Feuilleton-Chef der Stuttgarter Nachrichten bis zum Altstadtwirt führte.

Ihr Abschied ist eine Mischung aus Wehmut und Vorfreude auf neue Freiräume

1988 hat Fröhlich mit Christina Beutler, die seine Angestellte bereits in der Bar der Liederhalle war, die Weinstube Widmer übernommen, die mitten im Rotlichtviertel seit längerem leer stand. Nur acht Jahre waren es dem früheren Kulturjournalist vergönnt, sein einstiges Stammlokal zu führen, das zu einer dann auch für schwäbische Küche hochgeschätzten Adresse geworden ist. Nach Fröhlichs Tod 1996 ist Christina Beutler die Chefin geworden, hat die Aufs und Abs der Altstadt erlebt, viele treue Gäste kommen und gehen gesehen, für die das Lokal das zweite Wohnzimmer war.

Jetzt verabschiedet sich die Wirtin nach 35 Jahren aus der Weinstube Fröhlich, die zwar längst nach dem Ex-Journalisten benannt ist, bei der aber immer noch viele sagen: „Wir gehen zur Widmerin.“

Ihr Abschied nach dieser langen Zeit ist eine Mischung aus Wehmut und Vorfreude auf neue Freiräume. Christina Beutler ist 63 Jahre alt. Die Arbeit in der Gastronomie ist verdammt hart – daneben war sie auch noch alleinerziehende Mutter. Mit ihrem Mann will die langjährige Wirtin nun noch mal was Neue auf dem therapeutischen Gebiet anpacken, sowohl ehrenamtlich als auch beruflich. Relativ entspannt kann sie die Weinstube, ihr Baby seit den 80ern, verlassen, weil ihre Nachfolge gut geregelt ist, wie sie findet.

Wie es in der Weinstube Fröhlich weitergeht

Mancika Kohler-Kesinovic, die bisherige Co-Besitzerin, macht in ihrem Sinne weiter und hat sich dafür eine neue Mitchefin an die Seite geholt. Wie das an diesem Ort nicht ganz neu ist, hat ein Stammgast die Seiten gewechselt: Jasmin Strebel ist nun ebenfalls Wirtin. Sie stamme nicht aus der Gastronomie, habe sich aber sehr schnell eingearbeitet, lobt Christina Beutler. An der Einrichtung der Weinstube hat sich in all der Zeit nicht viel geändert. Einige der blank gescheuerten Tisch sind 50 Jahre alt.

Heute gehört das Haus, in dem sich die Weinstube befindet, der Stuttgarter Wohnungs- und Städtebaugesellschaft (SWSG), die viel in der Altstadt aufgekauft hat. Christina Beutler hat sich wohl gefühlt im Viertel. Für die Schließung der Laufhäuser plädiert sie nicht, die eben dazugehörten und auch für Besucher der Weinstube einen „Reiz oder Kitzel“ ausmachten. Mit den meisten Nachbarn aus dem Rotlicht habe sie sich gut verstanden. Ihre Sorge ist, dass, wenn nun neue und schicke Bar das Erotikgewerbe vertreiben, die Preise steigen und sich viele das Quartier nicht mehr leisten könnten. Die Ex-Wirtin wird es aus der Ferne betrachten und immer mal wieder in die Weinstube Fröhlich als Gast kommen. „Aber mein zweites Wohnzimmer wird’s nicht“, verspricht sie.