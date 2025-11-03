Gastronomie in der Krise: Bald nur noch Pizza und Maultaschen im Restaurant?

Bald nur noch Pizza und Maultaschen im Restaurant?

Röstbrote stehen neuerdings in der Weinstube am Stadtgraben auf der Speisekarte, Flammkuchen schon länger im Wirtshaus Lautenschlager. Und im Osten Stuttgarts hat wieder eine neue Pizzeria aufgemacht. Die Pinsa gibt es nicht nur in der Pinsa Manufaktur, sondern unter anderem auch im Oscho. Der unterschiedlich belegte Teigfladen breitet sich immer mehr in den Restaurants und Lokalen der Stadt aus. Und dafür gibt es eine einfache Erklärung: Bei der Pizza Margherita liegt der Wareneinsatz ungefähr bei zehn Prozent des Preises, bei einem ordentlichen Gericht mit Fleisch, Soße, Spätzle und Gemüse bei dem Drei- bis Vierfachen. Für die Zubereitung braucht es auch kein Fachpersonal, was weitere Kosten einspart. Die Zukunft der Gastronomie sieht also ziemlich eintönig aus, sollte sich nichts ändern.