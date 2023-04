1 Fast immer gut besucht: das nur abends geöffnete Theatercafé in Esslingen Foto: /ubo

Seit jeher ist das Theatercafé in der Esslinger Altstadt ein Treff für Theaterleute. Unter neuer Führung fällt es oft schwer, einen freien Tisch zu bekommen. Wir haben das Restaurant, das sich auf Steak und Fisch spezialisiert, getestet.















Ohne Reservierung wird es schwierig, einen freien Tisch zu ergattern. Wenn ein Restaurant so gut besucht ist, sprich: restlos voll belegt wie bei unserem Besuch gegen 19 Uhr, ist dies oft ein Beweis dafür, dass die Küche was kann. Oder dass die Preise erschwinglich sind. Oder dass es urgemütlich ist und das Lokal für viele zum zweiten Wohnzimmer geworden ist. Um es gleich vorwegzunehmen: All diese Annahmen bewahrheiten sich in der Esslinger Altstadt.

Teile des Lokals erinnern an eine Almhütte

Das Theatercafé befindet sich gegenüber der Württembergischen Landesbühne, was den Namen erklärt und was gut passt: In einer guten Gaststube werden Geschichten erzählt, und ein Autor könnte, wenn er sich umschaut, Bühnenstoff an den Tischen auflesen. Alle Generationen sind vertreten und sorgen für einen Lärmpegel, der geräuschempfindliche Menschen stört. Es geht halt vergnügt zu, alles andere als still.

Teile des Lokals erinnern an eine Almhütte – dank der Holzvertäfelung an der Wand. Die hat Wirt Blerim Buqaj, der in Esslingen seit drei Jahrzehnten als Gastronom bekannt ist, aus Schrunz im Vorarlberg kommen lassen, als er dieses alteingesessene Café übernommen und daraus ein Steak-und-Fisch-Restaurant gemacht hat. Das Fleisch kommt aus dem Allgäu und wird vom Esslinger Biometzger Simon Benzler zubereitet. In diesen Zeiten ist vielen Konsumenten wichtig: Wenn schon Fleisch, muss es Bio sein und von regionalen Bauernhöfen kommen.

Spezialität ist die Theater Beaf Bowl für zwei Personen

Das Rumpsteak (250 Gramm für 23 Euro) wird mit drei Sößchen serviert und ist punktgenau rosafarben gegrillt. Die Beilage kostet 3,50 Euro extra. Die Ofenkartoffel mit Sour Cream schmeckt besser als die Fülle der Kartoffelecken. Spezialität ist die Theater Beaf Bowl für zwei Personen (47 Euro). Das Entrecote wird in Streifen geschnitten und in einem Topf mit warmen Olivenöl serviert.

Als Fischgerichte stehen unter anderem das Doradenfilet (15 Euro) oder Miesmuscheln (13,50 Euro) zur Auswahl. Wer in diesem Fleisch-und-Fisch-Restaurant vegetarisch essen will, hat nur eine geringe Auswahl. Neben Salaten gibt es Orecchiette Verdura in Pesto-Genovese-Mix mit Mozzarella-Bällchen (10,50 Euro), was ebenfalls ein Geschmackserlebnis ist – kein Wunder, Wirt Blerim Buqaj führte einst, ebenfalls in Esslingen, ein italienisches Restaurant.

Bei Theaterleute ist dieser gastfreundliche Ort seit jeher ein Treff

Der Service ist freundlich, witzig, schnell. Auf Tempo kommt’s an, wenn man sich nach den Uhrzeiten des Spielplans von gegenüber richten muss. Viele Kulturfans lassen die Vorstellung der Landesbühne hier ausklingen. Bei Theaterleuten ist diese nur noch abends geöffnete Gaststube (mittags fehlt das Personal und lohnt der Aufwand nicht) seit jeher als Treff beliebt. Ein gutes Bühnenstück trifft die Herzen des Publikums – ein gutes Restaurant wie das Theatercafé auch.

Theatercafé, Strohstraße 6, 73728 Esslingen am Neckar. 07 11 / 35 20 33. Geöffnet montags bis samstags von 18 Uhr bis Mitternacht. https://www.theatercafe-es.de

Bewertung

Küche H H H H H

Service H H H H H

Atmosphäre H H H H H

m Barrierefrei l Außenbereich m Parkplatz

H H H H H erstklassig

H H H H H überdurchschnittlich

H H H H H gut

H H H H H passabel

H H H H H enttäuschend