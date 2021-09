1 In ihrer ausgefallen dekorierten Scheune in Hohengehren ist Angelika Feuerbacher in ihrem Element. Foto: /Karin Ait Atmane

16 Monate coronabedingte Schließung waren auch für Angelika Feuerbacher eine Herausforderung. Jetzt ist die kreative Köchin und Künstlerin wieder am Start und bietet in ihrer ausgefallen dekorierten Scheune Kultur und Kulinarik.

Baltmannsweiler - Der kleine Laden“ in Hohengehren ist umgezogen und hat sich dabei weiter verkleinert. Aber er lebt, ebenso wie „Der kleine Termin“ samt seiner großen Scheune. Jede Menge kreative Ideen und Projekte hat Inhaberin Angelika Feuerbacher sowieso. Die Scheune in der Pfarrstraße hat eine ganze Reihe kunterbunter Möbel und Deko-Stücke dazubekommen, ebenso eine Küchenzeile. Denn hierher wanderte alles, was im verkleinerten „Kleinen Laden“ keinen Platz mehr fand, auch die Theke und eine Stammtisch-Ecke. Wer würde denn so was wegwerfen? Angelika Feuerbacher sicher nicht. Sie freut sich auch über all die übrigen Dinge, die ihr Leute aus dem Dorf bringen: Dann werden alte Hemden zu dekorativen Kissen und übereinandergestapelte Sonnenliegen zur Theke.