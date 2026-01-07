Gastronomie in Bad Cannstatt: Institution gerettet, Nachfolger für die Weinstube Zaiß gefunden
1
Eine bekannte Weinstube und ein bekannter Wirt: Holger Waiblinger übernimmt die Weinstube Zaiß in Bad Cannstatt. Foto: Lichtgut/Julian Rettig

Eigentlich wollte Holger Waiblinger in Rente gehen. Aber die Gastronomie ist für ihn „eine richtige Berufung“. Nun erweckt er die Weinstube Zaiß aus dem Dornröschenschlaf.

„Lasset mich in Ruhe“, sagte Holger Waiblinger zwar immer wieder. Aber für die Weinstube Zaiß in Stuttgart-Bad Cannstatt kam einfach kein anderer Nachfolger in Frage. Fast drei Jahre lang war die Gaststätte geschlossen gewesen, altershalber hatte Margret Zaiß den Familienbetrieb im Frühjahr 2023 aufgegeben. Es gab Bewerber, nur keiner passte richtig. Schwäbisch sollte die Küche bleiben – und die Weinstube, wie sie ist.

