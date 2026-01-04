Gastronomie im Test: Die besten Restaurants im Test 2025

1 Drei Stuttgarter Restaurants, die es 2025 zu besten Bewertungen geschafft haben: von links nach rechts das Christopherus, das Tamère und das Laesâ. Foto: Lichtgut

39 Euro-Schnitzel, Fine Dining oder indonesischer Imbiss? Es gibt einen klaren Sieger bei den Tests der neu eröffneten Restaurants 2025. Weitere sechs Mal wurde die Bestnote vergeben.











Es gibt einen ganz klaren Testsieger: das Christopherus im Porsche-Museum erreicht in allen drei Kategorien die Bestnote. In der Küche, im Service und im Ambiente wurde das Restaurant mit fünf Sternen bewertet. Beachtlich aber auch, dass die Bestnote beim Essen im Jahr 2025 sechs Mal vergeben wurde. Berechnet man die durchschnittliche Bewertung der Restaurants, so schneiden weitere vier Lokale sehr gut ab, die im Schnitt der drei Bewertungskriterien auf beachtliche 14 von 15 möglichen Punkten kommen. Das waren das Laesa am Wilhelmsplatz, das Tamère im Heusteigviertel, das Vegane Gold sowie Das Philippin in Rutesheim von Koch-Aufsteiger Tim Striegel. Und damit gänzlich unterschiedliche Konzepte.