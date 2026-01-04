Gastronomie im Test: Die besten Restaurants im Test 2025
1
Drei Stuttgarter Restaurants, die es 2025 zu besten Bewertungen geschafft haben: von links nach rechts das Christopherus, das Tamère und das Laesâ. Foto: Lichtgut

39 Euro-Schnitzel, Fine Dining oder indonesischer Imbiss? Es gibt einen klaren Sieger bei den Tests der neu eröffneten Restaurants 2025. Weitere sechs Mal wurde die Bestnote vergeben.

Es gibt einen ganz klaren Testsieger: das Christopherus im Porsche-Museum erreicht in allen drei Kategorien die Bestnote. In der Küche, im Service und im Ambiente wurde das Restaurant mit fünf Sternen bewertet. Beachtlich aber auch, dass die Bestnote beim Essen im Jahr 2025 sechs Mal vergeben wurde. Berechnet man die durchschnittliche Bewertung der Restaurants, so schneiden weitere vier Lokale sehr gut ab, die im Schnitt der drei Bewertungskriterien auf beachtliche 14 von 15 möglichen Punkten kommen. Das waren das Laesa am Wilhelmsplatz, das Tamère im Heusteigviertel, das Vegane Gold sowie Das Philippin in Rutesheim von Koch-Aufsteiger Tim Striegel. Und damit gänzlich unterschiedliche Konzepte.

Weiterlesen mit

Unsere Abo-Empfehlungen

Von hier, für die Region,
über die Welt.

Flex-Abo
pro Woche  2,00 € Im 1. Jahr vergünstigt lesen, flexibel kündbar.* Im 1. Jahr vergünstigt, flexibel kündbar.*
»
-55 %
Jahres-Abo
pro Woche  1,25 € 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.* 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.*
»
Probe-Abo
pro Woche  0,25 € 4 Wochen lang testen.* 4 Wochen lang testen.*
»
*anschließend 10,99 € mtl.
  • Exklusive Artikel, Serien und Abovorteile genießen
  • Zugriff auf alle Inhalte der EZ im Web
*anschließend 10,99 € mtl.
Als führende Tageszeitung in der Region, berichtet die Eßlinger Zeitung umfassend und kompetent über das Geschehen in der Welt und die bewegenden Geschichten vor Ihrer Haustür. Mit unserem EZ Plus Abo haben Sie von überall, rund um die Uhr Zugriff auf alle exklusiven redaktionellen Inhalte auf www.esslinger-zeitung.de.